針對擊落中國氣球 拜登將發表談話

拜登總統本周可能就擊落中國偵察氣球和其他不明高空物體一事發表談話。圖為上月飄浮在美國上空的中國偵察氣球。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)15日報導，拜登 總統本周可能就擊落中國偵察氣球 和其他不明高空物體一事發表談話。

此外，國務院宣布國務卿布林肯(Antony Blinken)16日訪德參加慕尼黑安全會議，是否在場邊會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，美方不承認也不否認，只說會議期間有很多互動機會，還在安排中，沒有具體宣布。

CNN報導，在更深入了解被擊落的三個不明物體前，白宮 一直對於拜登出面抱持審慎態度；但國會要求總統公開談話的聲浪正盛，因此白宮積極考慮此事。

美國本月擊落包含中國偵察氣球在內共四個高空物體，白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)14日表示，情報部門研判其他三個不明物體是商業或研究用途，無不良意圖；但尚未釐清來源，也看不出與中國偵察氣球計畫或外國情蒐有關。

在收集物體殘骸進一步研究的同時，拜登政府至少兩度對國會議員閉門簡報，共和黨持續質疑拜登政府擊落中方氣球的時機太晚，兩黨都有參議員敦促拜登政府公開更多訊息，民主黨籍參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)曾建議，拜登總統可以考慮就此對全國發表談話。

CNN報導，在閉門簡報中，拜登政府官員表示，之所以沒有更早打下中方氣球，其中一部分是憂心這會升高與中國的軍事緊張，此外，若在阿拉斯加空域擊落中方氣球，殘骸掉落在既冷且深的水域中，會導致收集殘骸不易。

在聽取簡報後，聯邦眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，拖了一段時間才擊落氣球的決定是錯的；聯邦參議院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)說，美國民眾應該盡快從拜登口中聽到這些非常嚴重的威脅，包含有氣球飛過美國的天空。

共和黨議員以透明度不足為由猛攻拜登政府，參議員柯寧(John Cornyn)表示，透明可以稍稍遏止滿天飛的謠言和揣測。

在聯邦眾院9日一致通過「譴責中國共產黨施放高空偵察氣球，公然侵犯美國主權」的決議案後，聯邦參院15日也通過類似決議案，表達國會立場。

美中關係緊張之際，彭博資訊15日報導，白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任羅森柏格(Laura Rosenberger)將於下月離職；白宮表示，這項人事異動與中國偵察氣球無關。

羅森柏格曾參與美中外交高層2021年3月的阿拉斯加對話，並在去年底和國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)先訪中，磋商布林肯訪問北京事宜；惟布林肯因偵察氣球事件推遲這趟訪問。