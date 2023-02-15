前駐聯國大使海理 角逐共和黨總統初選 槓川普開第一槍

前駐聯合國大使妮姬．海理(左)14日宣布參加2024年總統大選，使他成為共和黨第一位表態將在黨內初選中和前總統川普(右)爭奪候選人提名者。(路透)

前駐聯合國大使妮姬．海理(Nikki Haley)14日透過推特視頻宣布參加2024年總統大選，成為共和黨 第一位表態將在黨內初選中和前總統川普 爭奪候選人提名者。

海理在這段長三分半鐘的影片中介紹了自己的背景與經驗，強調自己身以印度移民之後的背景，成為南卡羅來納州 第一位女性有色人種州長。她說：「我以身為印度移民女兒自豪，不是黑人，也不是白人。」

海理在影片中說到，國家如今經濟困難並需要「新一代領導力」，顯然是在拿川普的年齡做文章，並強調自己無懼「霸凌」，似乎是在對自己一反曾表態不會對戰川普作出解釋，並指出她可能是共和黨初選中唯一的女性。

「你們應該要知道，我不容忍霸凌行為。而且當你反擊時，高跟鞋能造成更多傷害。」海理在影片中說到。

海理在共和黨初選除了要對上川普，其他對手還可能包括佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前副總統潘斯(Mike Pence)、前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)和南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)等人。

根據美聯社與NORC公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)最新民調，共和黨內並不反對領導換人做，在被問到要選誰領導政黨時，多數都沒有選擇川普或德桑提斯，但也沒有明確的替代人選。

面對嚴峻的選情，海理過去幾周以來，也不斷提醒選民，自己的在艱難的情況下勝選的紀錄，「我從沒輸過一場選舉，我現在也不打算輸」。

而路透14日公布的民調顯示，43%共和黨選民支持川普2024年再度競選總統，31%認為應由德桑提斯出馬，海理僅獲4%共和黨人青睞。

根據路透和艾普索斯民調公司(Ipsos)2月6至13日所做的調查，還在考慮是否和川普競爭共和黨提名的前副總統潘斯獲7%登記為共和黨選民的支持。

川普至今尚未用侮辱性的綽號或其他方式來攻擊海理，或許是因為他還未將海理視為主要威脅，而且有多名候選人來分散黨內反川普的選票，反而對他有利。川普籌款組織MAGA Inc.說海理是名職業政治家，只在乎自己，離開聯合國職位就是為了去賺錢，如今卻說自己代表的是新的一代。

如果當選，海理將成為美國第一位女性總統，也是第一位印度裔美國總統。