前駐聯國大使海理 角逐共和黨總統初選 槓川普開第一槍
前駐聯合國大使妮姬．海理(Nikki Haley)14日透過推特視頻宣布參加2024年總統大選，成為共和黨第一位表態將在黨內初選中和前總統川普爭奪候選人提名者。
海理在這段長三分半鐘的影片中介紹了自己的背景與經驗，強調自己身以印度移民之後的背景，成為南卡羅來納州第一位女性有色人種州長。她說：「我以身為印度移民女兒自豪，不是黑人，也不是白人。」
海理在影片中說到，國家如今經濟困難並需要「新一代領導力」，顯然是在拿川普的年齡做文章，並強調自己無懼「霸凌」，似乎是在對自己一反曾表態不會對戰川普作出解釋，並指出她可能是共和黨初選中唯一的女性。
「你們應該要知道，我不容忍霸凌行為。而且當你反擊時，高跟鞋能造成更多傷害。」海理在影片中說到。
海理在共和黨初選除了要對上川普，其他對手還可能包括佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前副總統潘斯(Mike Pence)、前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)和南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)等人。
根據美聯社與NORC公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)最新民調，共和黨內並不反對領導換人做，在被問到要選誰領導政黨時，多數都沒有選擇川普或德桑提斯，但也沒有明確的替代人選。
面對嚴峻的選情，海理過去幾周以來，也不斷提醒選民，自己的在艱難的情況下勝選的紀錄，「我從沒輸過一場選舉，我現在也不打算輸」。
而路透14日公布的民調顯示，43%共和黨選民支持川普2024年再度競選總統，31%認為應由德桑提斯出馬，海理僅獲4%共和黨人青睞。
根據路透和艾普索斯民調公司(Ipsos)2月6至13日所做的調查，還在考慮是否和川普競爭共和黨提名的前副總統潘斯獲7%登記為共和黨選民的支持。
川普至今尚未用侮辱性的綽號或其他方式來攻擊海理，或許是因為他還未將海理視為主要威脅，而且有多名候選人來分散黨內反川普的選票，反而對他有利。川普籌款組織MAGA Inc.說海理是名職業政治家，只在乎自己，離開聯合國職位就是為了去賺錢，如今卻說自己代表的是新的一代。
如果當選，海理將成為美國第一位女性總統，也是第一位印度裔美國總統。
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