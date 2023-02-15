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鐵路貨運列車翻覆 俄州長痛批：出事火車未列危險名單

編譯尤寶琪／綜合14日電
針對諾福克南方鐵路公司一輛載運危險物品的貨運列車3日在俄亥俄州東部出軌翻覆，起火燃燒，俄亥俄州長狄懷恩要求國會調查，為何該列車不在高危險物質列車名單上。(美聯社)
針對諾福克南方鐵路公司一輛載運危險物品的貨運列車3日在俄亥俄州東部出軌翻覆，起火燃燒，俄亥俄州長狄懷恩要求國會調查，為何該列車不在高危險物質列車名單上。(美聯社)

諾福克南方(Norfolk Southern)鐵路公司一輛載運危險物品的貨運列車3日在俄亥俄州東部出軌翻覆，起火燃燒，引發安全疑慮，俄亥俄州長狄懷恩(Mike DeWine)呼籲國會調查，為何該列車不在高危險物質列車名單上。

狄懷恩表示，因為該列火車多數車廂不含危險物質，所以未列在高危險物質火車名單上，並呼籲國會對此荒謬的情況採取行動。

「我在今天才得知，因為該列車沒被列為高危險物質火車，所以鐵路公司無須通知俄亥俄州當局，他們載運了什麼東西到我們州來。」狄懷恩說到。

聯邦環保署(U.S. Environmental Protection Agency)14日表示，並未在空氣中偵測到有毒物質。諾福克南方發表聲明表示，會繼續並資助環境監測和恢復，強調公司的危險處理小組在事發一小時內就抵達現場，並與當局密切合作。 諾福克南方也指出，室內監測顯示空氣是安全的，同時也在室外安裝了數千個檢測據點持續監測。

巴勒斯坦城鎮水井、供水系統和私人水井檢測結果則將在下周出爐。西維吉尼亞(West Virginia)自來水旗下公司也表示，俄亥俄河(Ohio River)取水口水質沒有變化，但會加強水質處理。其他從俄亥俄河取水的自來水公司也表示會持續監測水質。

俄亥俄州 檢測 巴勒斯坦

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