賓州土撥鼠報春失準？東部植物提早發芽 東南部迎最早春天

今年全美迎接早春，賓州的「土撥鼠預言大師」菲爾2日稱春天再等六周，結果失準。(美聯社)

賓州土撥鼠的預測恐怕又失準。根據氣候監測，南部和東南部部分地區今年迎來氣候紀錄史上最早的春天，植物已經提前三周發芽，相反地在南加州 和亞利桑納州 南部地區卻迎來40年來最晚的春天，這種氣候混亂情況，令專家憂心會影響日後人類生活。

根據國家物候監測系統(National Phenology Network)的預測，德州 和阿肯色州部分地區出現氣象記錄史上最早的春天，至於南加州和亞利桑納州部分地區卻面臨氣象史上最晚的春天。

隨著2023年春天提前降臨，南部和東南部大部分地區面臨10年來最炎熱的春天，其中氣溫最高的前五名城市分別為德州休斯頓、密西西比州傑克森(Jackson)、田納西州納許維爾(Nashville)和喬治亞州亞特蘭大。

另外中部大西洋和東北部，情況更加引人關注，費城和紐約市正經歷氣象史上最暖和春季，植物提前在未來幾周內發芽，並逐漸擴展到東北部。

德州植物研究所研究員歐康奈爾(Megan O'Connell)說：「天氣越來越暖和，但天氣也越來越不穩定，植物和動物對這些混亂的天氣模式反應各有不同。」

由於植物開花時間對授粉昆蟲來說至關重要，如果開花過早，在授粉昆蟲出現時，花朵可能已經凋零，造成科學家所言的「生態失衡」。

歐康奈爾表示：「以帝王蝶為例，科學家發現帝王蝶賴以繁殖的乳草(milkweed)開花時間越來越早，但蝴蝶仍然準時在乳草開花時出現，這種不相符的情況，可能看起來沒什麼，但可能對我們人類產生重大影響。」