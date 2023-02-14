賓州土撥鼠報春失準？東部植物提早發芽 東南部迎最早春天
賓州土撥鼠的預測恐怕又失準。根據氣候監測，南部和東南部部分地區今年迎來氣候紀錄史上最早的春天，植物已經提前三周發芽，相反地在南加州和亞利桑納州南部地區卻迎來40年來最晚的春天，這種氣候混亂情況，令專家憂心會影響日後人類生活。
根據國家物候監測系統(National Phenology Network)的預測，德州和阿肯色州部分地區出現氣象記錄史上最早的春天，至於南加州和亞利桑納州部分地區卻面臨氣象史上最晚的春天。
隨著2023年春天提前降臨，南部和東南部大部分地區面臨10年來最炎熱的春天，其中氣溫最高的前五名城市分別為德州休斯頓、密西西比州傑克森(Jackson)、田納西州納許維爾(Nashville)和喬治亞州亞特蘭大。
另外中部大西洋和東北部，情況更加引人關注，費城和紐約市正經歷氣象史上最暖和春季，植物提前在未來幾周內發芽，並逐漸擴展到東北部。
德州植物研究所研究員歐康奈爾(Megan O'Connell)說：「天氣越來越暖和，但天氣也越來越不穩定，植物和動物對這些混亂的天氣模式反應各有不同。」
由於植物開花時間對授粉昆蟲來說至關重要，如果開花過早，在授粉昆蟲出現時，花朵可能已經凋零，造成科學家所言的「生態失衡」。
歐康奈爾表示：「以帝王蝶為例，科學家發現帝王蝶賴以繁殖的乳草(milkweed)開花時間越來越早，但蝴蝶仍然準時在乳草開花時出現，這種不相符的情況，可能看起來沒什麼，但可能對我們人類產生重大影響。」
「餐桌上約30%食物都是靠著蝴蝶、蜜蜂和蝙蝠等昆蟲授粉後才能成長，需要成千上萬種植物和昆蟲授粉，這可能會對生態產生災難性影響。」歐康奈爾強調，人類仍可自立救助，「你可以全年為授粉昆蟲建造小型授粉地，在不同季節、種植不同時間開花的花卉，這樣就可以為授粉昆蟲提供整季食物。」
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