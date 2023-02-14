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「異常暖冬」湖面破冰釀3死 佛蒙特冰釣賽急喊卡

記者張聲肇／綜合報導

佛蒙特州尚普蘭湖(Lake Champlain)因為異常溫暖的天氣造成湖面冰層不穩定，上周末造成三人墜湖溺斃，原本預定舉行的冰上釣魚比賽臨時取消。

主辦單位在臉書上宣布，原定周末舉行的比賽因場地狀況不佳而取消。

主辦人員說，大島郡警局要求主辦單位「立即取消比賽」，他們同意，並即刻要求已來到現場的釣客離開。「已購票入場者可退費」。

佛蒙特州警局說，共有三人從冰層掉入湖中溺斃。其中一起意外是兩兄弟在比賽取消前數小時墜湖。兩人11日清晨因汽車壓破冰層，墜湖而死。急救人員7點10分接獲報案稱車上兩人隨車沉入湖底。

警方說急救人員把家住威廉斯鎮(Williamstown)的71歲男子弗勒瑞(John Fleury)從水中救起，送醫後仍不治。潛水員則發現88歲的哥哥韋恩‧弗勒瑞(Wayne Fleury)溺斃在車內。哥哥住在東蒙沛利葉(East Montpelier)。

更早在9日，62歲的大島郡居民亞歷山大(Wayne Alexander)冰釣時也從冰層墜入湖中，家人見他該回家還沒回家，前去尋找，在湖中尋獲，送往佛蒙特大學醫院後宣告不治。

州警局說，三人都會送到柏齡頓附近的法醫處驗屍，以確定死因；警方初步判定都屬意外。目前不知三人是否報名冰釣賽。

國家氣象局柏靈頓站11日即在臉書上提出警告，說該地區這兩個月來的天氣「遠高於正常的溫度」，湖上、水池的結冰厚度變化多端，「冰層絕無100%安全的時刻，如果你不知道，就不要去！安全第一」；氣象局13日再度警告，2月上半月「異常溫暖」，直到18日。

冰釣賽主辦人員也特別強調，「今年不建議開車到結冰層上」。

佛蒙特州 臉書 威廉

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