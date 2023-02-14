營養午餐「吃得好」 有助減少兒童肥胖 1法案幫大忙

最新研究顯示，立法提升學校供餐品質可能有助於改善兒童肥胖。圖為紐約市布魯克林的公校七年生的學校午餐有三種豆食、橘子、小蕃茄加上烘焙餅乾。(美聯社)

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins U.)彭博公共衛生學院(Bloomberg School of Public Health)領導的研究顯示，聯邦政府2010年提高學校膳食營養標準的規定對減緩兒童、甚至青少年肥胖 產生效果。

這項由社會流行病學者錢德蘭(Aruna Chandran)領導的研究針對「2010年兒童健康、免於饑餓法」(Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010)實施前後進行比較，追蹤全美1萬4000多名5至18歲學生的身高和體重變化。

研究顯示，立法提升學校供餐品質可能有助於改善兒童肥胖；兒童肥胖率已上升數十年，目前約五分之一美國兒童體重過重；全美每天約有3000萬兒童享用學校午餐。

這項研究13日發表於「美國醫學 會兒科期刊」(JAMA Pediatrics)。

有助於減緩兒童肥胖的法案由前第一夫人米雪兒·歐巴馬(Michelle Obama)倡導，是20多年來改善學校午餐的第一道法律。

這項研究於2005年1月至2016年8月法律生效前，以及法律全面實施後的2016年9月至2020年3月間，對全美50個學童族群追蹤「身體質量指數 」(BMI，body-mass index)。研究發現，法律實施後，BMI經年齡和性別調整後每年下降0.041個單位，超重或肥胖兒童比例也略降。

波士頓的麻州兒童綜合醫院(Mass General Hospital for Children)營養主任費希特納(Lauren Fiechtner)說，以十歲男孩為例，這可能意味體重減輕一磅。

這項研究首次發現，各種收入水平的兒童BMI都下降；此外，5至11歲、12至18歲的指數下降尤其顯著，錢德蘭說，較大孩子會自主買零食，體重指數還能下降相當不易。