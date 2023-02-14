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營養午餐「吃得好」 有助減少兒童肥胖 1法案幫大忙

編譯周芳苑／綜合13日電
最新研究顯示，立法提升學校供餐品質可能有助於改善兒童肥胖。圖為紐約市布魯克林的公校七年生的學校午餐有三種豆食、橘子、小蕃茄加上烘焙餅乾。(美聯社)
最新研究顯示，立法提升學校供餐品質可能有助於改善兒童肥胖。圖為紐約市布魯克林的公校七年生的學校午餐有三種豆食、橘子、小蕃茄加上烘焙餅乾。(美聯社)

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins U.)彭博公共衛生學院(Bloomberg School of Public Health)領導的研究顯示，聯邦政府2010年提高學校膳食營養標準的規定對減緩兒童、甚至青少年肥胖產生效果。

這項由社會流行病學者錢德蘭(Aruna Chandran)領導的研究針對「2010年兒童健康、免於饑餓法」(Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010)實施前後進行比較，追蹤全美1萬4000多名5至18歲學生的身高和體重變化。

研究顯示，立法提升學校供餐品質可能有助於改善兒童肥胖；兒童肥胖率已上升數十年，目前約五分之一美國兒童體重過重；全美每天約有3000萬兒童享用學校午餐。

這項研究13日發表於「美國醫學會兒科期刊」(JAMA Pediatrics)。

有助於減緩兒童肥胖的法案由前第一夫人米雪兒·歐巴馬(Michelle Obama)倡導，是20多年來改善學校午餐的第一道法律。

這項研究於2005年1月至2016年8月法律生效前，以及法律全面實施後的2016年9月至2020年3月間，對全美50個學童族群追蹤「身體質量指數」(BMI，body-mass index)。研究發現，法律實施後，BMI經年齡和性別調整後每年下降0.041個單位，超重或肥胖兒童比例也略降。

波士頓的麻州兒童綜合醫院(Mass General Hospital for Children)營養主任費希特納(Lauren Fiechtner)說，以十歲男孩為例，這可能意味體重減輕一磅。

這項研究首次發現，各種收入水平的兒童BMI都下降；此外，5至11歲、12至18歲的指數下降尤其顯著，錢德蘭說，較大孩子會自主買零食，體重指數還能下降相當不易。

但有些專家警告勿過度解讀研究結果。密西根大學公共衛生學院(University of Michigan School of Public Health)營養科學副教授桑納維爾(Kendrin Sonneville)說，研究中的某些兒童可能未參加學校午餐、或所在學區未完全遵守營養要求。所以BMI數值略減不足以顯示兒童校餐計劃的健康和食品安全隱憂是否改善。

最新研究顯示，立法提升學校供餐品質可能有助於改善兒童肥胖。圖為亞利桑納州二年級學...
最新研究顯示，立法提升學校供餐品質可能有助於改善兒童肥胖。圖為亞利桑納州二年級學生取午餐。(美聯社)

肥胖 指數 醫學

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