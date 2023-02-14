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疫情加劇…CDC：60%青少女憂鬱 10年新高

編譯周芳苑／綜合13日電
根據CDC調查，新冠疫情期間有60%少女持續憂鬱。 (美聯社)
根據CDC調查，新冠疫情期間有60%少女持續憂鬱。 (美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)13日公佈的資料顯示，2021年全美近五分之三青少女持續憂鬱，是青少年男孩的兩倍；三分之一青少女曾認真考慮自殺。

這項針對全美青少年進行的調查也顯示女同性戀、男同性戀和雙性戀青少年有極高比率的暴力、憂鬱和有自殺念頭，超過五分之一受訪前一年內曾企圖自殺。

憂鬱比率創十年新高，顯示長久以來的全國憂鬱問題因新冠疫情而雪上加霜。

CDC青少年和學校健康計劃(Adolescent and School Health Program)負責人凱絲琳‧埃瑟爾(Kathleen Ethier)稱，年輕人正身處危機。

「青少年風險行為調查」(The Youth Risk Behavior Survey)每兩年進行一次，最近是在2021年針對1萬7000名高中青少年調查；2011年以來，心理健康問題發生率持續上升。

紐約市康乃爾醫學院(Weill Cornell Medicine)兒科行為健康教育和整合主任格林(Cori Green)說，疫情前便存在心理健康危機，而疫情導致社會孤立、助長更多年輕人患憂鬱症。

格林稱，男、女孩憂鬱症狀有時不同，無法在調查中充分反映，女孩常持續悲傷或絕望，這些情緒反應被包括在調查中；但憂鬱症男孩往往表現出易怒或攻擊性，卻並未在調查中被提及。

不過調查也顯示，非法藥物使用和霸凌比率降低。

約57%女孩和69%男同性戀、女同性戀或雙性戀青少年過去一年至少有兩週天天感到悲傷；14%女孩和20%男同性戀、女同性戀或雙性戀青少年表示，此生曾被迫發生性行為。

紐約州最大的醫療機構長島北岸醫院系統(Northwell Health)兒童和青少年精神病學副主席福爾納里(Victor Fornari)說，智慧手機對青少年心理健康的全面影響仍未知，但社群媒體的使用與自殺行為和憂鬱情緒急增有關，孩子們很容易受網路霸凌和批評傷害。

福爾納里補充，近幾十年來，前往他所執業急診室的青少年急增，1982年250名自殺青少年到急診室就診， 2010年增加到3000人、2022年更暴增至8000人，沒有足夠治療師照顧。

精神憂鬰的人可以利用手機傳簡訊988，得到心理輔導的免費協助。(美聯社)
精神憂鬰的人可以利用手機傳簡訊988，得到心理輔導的免費協助。(美聯社)

同性戀 疫情 心理健康

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