伊朗總統應習近平邀請訪中 北京如何修補關係受注目

伊朗總統萊希應中國國家主席習近平邀請，將於14日訪北京，雙邊關係受到矚目。（Getty Images）

中國外交部11日宣布，伊朗 總統萊希（Ebrahim Raisi）應國家主席習近平 邀請，將於14至16日訪問中國，這將是習近平與萊希繼去年9月後，第二次面對面接觸。習近平去年底訪問沙烏地阿拉伯之後，中國、伊朗與沙國等各方關係敏感之際，北京 如何平衡或修補與各方關係，受國際社會關注。

去年9月中旬，習近平進行疫情以來首次出國訪問，在出席上海合作組織峰會時，於烏茲別克會見萊希。習近平當時說，中方支持伊方維護國家主權和民族尊嚴，願和伊方一道，維護不干涉內政原則，維護發展中國家共同利益。萊希則在上合峰會上提出，要在石油和能源、農業、貿易和投資等加強與北京關係。

值得注意的是，去年12月，習近平赴沙烏地阿拉伯進行國是訪問，並出席中國—阿拉伯國家峰會、中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會（中海峰會）。

中海峰會發表的聯合聲明中，有一項提到要「處理伊核問題、破壞穩定的區域性活動，阻止對恐怖組織、教派組織和非法武裝組織的支持」等，這反映了海灣國家長期以來對伊朗的觀點。

此外，聯合聲明還承諾支持阿拉伯聯合大公國，根據國際法準則進行雙邊談判以和平解決「波斯灣三島（大通布、小通布、阿布穆薩）問題」的倡議和努力，而這些島嶼自1971年以來一直由伊朗管轄。

因此，儘管去年12月13日，北京派出副總理胡春華訪問伊朗，並稱中方和伊朗發展全面戰略夥伴關係的決心不會動搖；但根據彭博去年12月14日引述伊朗官媒報導稱，萊希在德黑蘭會見胡春華時提到，「習近平的沙烏地阿拉伯之行的某些方面引起了伊朗政府內部的不滿」，萊希並針對中國和海灣阿拉伯國家合作委員會發表的聯合聲明「要求賠償」。北京與伊朗關係自此格外受矚。

不過，在與美國關係緊張下，伊朗仍難以擺脫對中國的依賴。數據顯示，中國是伊朗最大的貿易夥伴，也是伊朗核問題多邊對話的重要成員，雙方曾在2021年達成為期25年的戰略和貿易合作協議。