電動車不斷降價 今年內價格可望與一般汽車競爭

特斯拉1月率先將兩款熱賣電動車Model 3和Model Y降價數千元。（路透）

幾個月前，電動車 的買家還得大排長龍等候才買得到車，如今情況截然不同，因為市場競爭激烈、加上政府獎勵措施以及鋰等電池材料價格下滑，使得電動車售價也跟著持續下跌，市場人士預估電動車和一般汽車 售價相差無幾的時機指日可待，可能最快今年內就會來到。

隨著特斯拉 (Tesla)、通用汽車(General Motors)、福特汽車(Ford Motor)以及搭配的電池供應商擴大產能，大幅降低成本，電動車售價持續走低，加上德國福斯(Volkswagen)、日本日產(Nissan)和韓國現代(Hyundai)等多家汽車大廠不斷推出新款電動車，電動車市場競爭空前激烈。

今年1月，特斯拉率先將兩款熱賣電動車Model 3和Model Y，一口氣降價數千元，Model 3降自4萬3500元起跳，比最便宜的BMW 3系列車款便宜300元，一輛Model Y的稅前售價為5萬5000元，與同類型Lexus RX售價相差無幾。

福特也主動調降Mustang Mach-E售價，Mustang Mach-E是繼特斯拉之後，國內最暢銷的一款電動車，即使不符合稅收抵免條件的高價電動車製造商Lucid Motors也受到降價壓力，本周開始，10萬7400元起跳的車款提供7500元折扣優惠。

Kelley Blue Book執行主編穆迪(Brian Moody)表示「某個汽車龍頭帶頭降價，肯定會影響平均售價。」根據統計數據顯示，2022年底前，電動車平均售價為6萬1488元，而所有轎車、多功能車和卡車的平均售價為4萬9507元。

因此通用汽車預計今年秋天上市的Equinox跨界電池驅動車，售價也降至3萬元起跳，比最便宜的汽油版Equinox貴了約3400元，再加入政府獎勵措施，電動版Equinox實際上會更便宜。

促使電動車不斷降價的另一主因是去年通過的「降通膨法」(Inflation Reduction Act)，為電動車買家提供高達7500元的稅額減免，申請條件是電池驅動或插電式混合動力車售價必須低於5萬5000元；至於皮卡車和運動型多用途汽車的售價得低於8萬元，才符合申請，因此福特和特斯拉通過降價策略，反而賣出更多獲得稅額減免的電動車。