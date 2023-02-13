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為改善健康 白卡資金獲准支付食品花費…惹爭議

編譯徐薏茹／綜合12日電
將白卡資金用於食品計畫，遭部分人士反對，認為已有糧食券幫助低收入族群負擔食品費用。（Getty Images）
將白卡資金用於食品計畫，遭部分人士反對，認為已有糧食券幫助低收入族群負擔食品費用。（Getty Images）

拜登政府已經開始批准各州的請求，以聯邦醫療補助計畫(Medicaid，白卡)資金支付食品雜貨和營養諮詢花費，政策制定者正在探討「以食為藥」(food as medicine)的計畫是否能帶來廣泛的健康益處並減少成本。

愈來愈多研究表明，解決糧食不足問題可以改善健康，降低就醫次數、用藥需求，或有助於控制嚴重疾病，達成節省支出的目的；這些計畫也吸引一些共和黨議員，認為各州對於聯邦醫療補助計畫應該掌握更多控制權。

部分人反對將醫療資金用於食品計畫，認為是聯邦醫療補助的不必要擴張，指出已經有「營養補充協助計畫」(SNAP，又稱糧食券)幫助低收入族群負擔食品費用。

雖然沒有正式的定義，不過「以食為藥」的概念通常以某些計畫的形式推行，例如為近期住院的病患提供針對特定醫療需求製作的餐點，或是提供特定族群獲取蔬果等健康食品的餐券。

去年11月聯邦醫療保險及政府醫療補助中心(CMS)批准一項試驗計畫，允許阿肯色州最多支出8500萬元的聯邦及州資金，用於與健康相關的社會需求，包括營養諮詢與健康餐準備。CMS去年稍早也批准俄勒岡州、麻州實行類似的試驗計畫。

營養支持計畫由兩黨議員、聯邦政府、醫療照護者推動，他們表示提供低收入族群更好的食品、穩定的住房和充足的交通可以改善健康，避免昂貴的醫療費用。

與僅以較傳統醫療服務治療受益人對照，這是一個顯著的變化，因此幾個州的聯邦醫療補助支付空調費用以應對極端高溫，以及高達半年的租金和提升空氣品質的過濾設備。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)上個月提議創建新的營養中心，農業部也促進其監督營養計畫下的健康食品取得，部長維爾薩克(Tom Vilsack)近期提到農業部資助「生產處方」，幫助參與人購買蔬果。

根據「營養期刊」(Nutrition Journal) 2021年的一份報告，新冠疫情前，約11%的美國家庭無法獲得充足或品質合格的食物，疫情期間這一數據上升至近15%，擁有孩童的家庭比率更高，超過17%。

塔夫茨大學(Tufts University)研究員10月發表一份預估報告，指出支付食品成本後，提供家庭配送、客製化的醫療特製餐一年可省下約136億元。

拜登政府已開始批准多州請求以白卡資金支付食品雜貨和營養諮詢花費。(Getty I...
拜登政府已開始批准多州請求以白卡資金支付食品雜貨和營養諮詢花費。(Getty Images)

低收入 聯邦醫療保險 疫情

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