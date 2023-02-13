為改善健康 白卡資金獲准支付食品花費…惹爭議

將白卡資金用於食品計畫，遭部分人士反對，認為已有糧食券幫助低收入族群負擔食品費用。（Getty Images）

拜登政府已經開始批准各州的請求，以聯邦醫療補助計畫(Medicaid，白卡)資金支付食品雜貨和營養諮詢花費，政策制定者正在探討「以食為藥」(food as medicine)的計畫是否能帶來廣泛的健康益處並減少成本。

愈來愈多研究表明，解決糧食不足問題可以改善健康，降低就醫次數、用藥需求，或有助於控制嚴重疾病，達成節省支出的目的；這些計畫也吸引一些共和黨議員，認為各州對於聯邦醫療補助計畫應該掌握更多控制權。

部分人反對將醫療資金用於食品計畫，認為是聯邦醫療補助的不必要擴張，指出已經有「營養補充協助計畫」(SNAP，又稱糧食券)幫助低收入 族群負擔食品費用。

雖然沒有正式的定義，不過「以食為藥」的概念通常以某些計畫的形式推行，例如為近期住院的病患提供針對特定醫療需求製作的餐點，或是提供特定族群獲取蔬果等健康食品的餐券。

去年11月聯邦醫療保險 及政府醫療補助中心(CMS)批准一項試驗計畫，允許阿肯色州最多支出8500萬元的聯邦及州資金，用於與健康相關的社會需求，包括營養諮詢與健康餐準備。CMS去年稍早也批准俄勒岡州、麻州實行類似的試驗計畫。

營養支持計畫由兩黨議員、聯邦政府、醫療照護者推動，他們表示提供低收入族群更好的食品、穩定的住房和充足的交通可以改善健康，避免昂貴的醫療費用。

與僅以較傳統醫療服務治療受益人對照，這是一個顯著的變化，因此幾個州的聯邦醫療補助支付空調費用以應對極端高溫，以及高達半年的租金和提升空氣品質的過濾設備。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)上個月提議創建新的營養中心，農業部也促進其監督營養計畫下的健康食品取得，部長維爾薩克(Tom Vilsack)近期提到農業部資助「生產處方」，幫助參與人購買蔬果。

根據「營養期刊」(Nutrition Journal) 2021年的一份報告，新冠疫情 前，約11%的美國家庭無法獲得充足或品質合格的食物，疫情期間這一數據上升至近15%，擁有孩童的家庭比率更高，超過17%。