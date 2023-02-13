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台海若有事 菲總統：我們在最前線 很難想像不被捲入

編譯中心／綜合報導
菲律賓總統馬可仕12日表示，如果台灣海峽發生事態的話，「很難想像菲律賓不會被捲入」。（歐新社）
菲律賓總統馬可仕12日表示，如果台灣海峽發生事態的話，「很難想像菲律賓不會被捲入」。（歐新社）

菲律賓總統馬可仕（Marcos）12日在日本東京接受日本經濟新聞專訪時說，如果台灣海峽發生事態的話，「很難想像菲律賓不會被捲入」。

中央社引述日本經濟新聞報導，雖然馬可仕沒有明確表示，但也暗示讓表明協防台灣的美國使用菲律賓基地的可能性。

談到「台灣有事」，馬可仕說，「我祈禱不要發生那樣的紛爭」，「感覺到我們位於最前線」。菲國呂宋島北端距台灣南端僅約350公里。

菲律賓與美國締結軍事同盟，根據2014年的「加強國防合作協議」（EDCA），美軍在菲輪調駐軍。美軍也能跟菲國軍隊進行聯合訓練，並將彈藥與燃料儲備在菲國。

美國與菲律賓今年2月2日同意，將美軍在菲國可輪駐據點增加四處；而著眼「台灣有事」，可能也會檢討使用呂宋島北部據點。

有關「台灣有事」時提供基地讓美軍使用，馬可仕在提出「EDCA不包括戰鬥爆發的事態」，也談到如果實際發生紛爭的情況，「我們必須看清楚什麼對菲律賓來說才是好的」。

●美中緊張之際 美軍南海軍演

此外，正值美中關係因中國高空偵察氣球被擊落而加劇緊張之際，美國海軍和陸戰隊正在南海舉行聯合演習。

駐日本的第七艦隊12日表示，海軍「尼米茲號」航母打擊群和陸戰隊第13遠征部隊一直在南中國海進行「綜合遠征打擊力量行動」。

第七艦隊說，出動艦艇、地面部隊和飛機的演習於11日舉行，但沒有詳細說明演習何時開始或是否結束。

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