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國會暴亂事件／特別檢察官發傳票 潘斯動向惹關注

編譯盧炯燊／綜合11日電
前副總統潘斯。（美聯社）
前副總統潘斯。（美聯社）

特別檢察官史密斯(Jack Smith)已發傳票給前副總統潘斯，調查前總統川普在2021年1月6日國會山暴亂事件中的角色。

潘斯是最新被傳訊的前川普政府官員，也是已知最高級別的官員，但目前並不能保證潘斯很快就在大陪審團面前出現。

潘斯與史密斯的發言人拒絕就傳票發表評論，知情人士透露，傳票是在雙方反覆談判之後發出的。至於川普，他迄今仍沒有說明會否行使行政特權，阻止潘斯調合調查，但法律專家表示，若然川普試圖這樣做，會面臨重大障礙。

在2022總統選舉中，潘斯在監督選舉方面只扮演一個禮儀性角色，但在投票後，川普錯誤的認定潘斯可以簡單地拒絕承認選舉結果，因此一直脅迫潘斯藉此協助他繼續掌權。

潘斯在國會暴亂後開始與川普保持距離，最終甚至說明「川普總統錯了，我無權推翻選舉結果」。

目前尚不清楚潘斯會否如同對待調查暴亂的眾院委員會那樣，拒不作證。

若他配合史密斯的調查，反而可讓他擺脫川普支持者的攻擊，說是被迫合作而不是自願合作。

若他不遵守史密斯的傳票，他可能會尋求川普透過援引行政特權作出干預，這是旨在保護總統辦公室決策過程的機密性。

然而這能否成功也存在疑問，因為行政特權並非絕對的，聯邦最高法院早於1974年裁定，如果所尋求的證據，被認為是刑事審訊或大陪審團程序所必需的，則沒有這些行政特權。

聯邦最高法院當年這個裁決，就迫使尼克森總統交出水門案中的總統辦公室錄音。

此外，在現任拜登政府的不同意下，川普也未能成功維護行政特權。聯邦最高法院2022年1月，駁回了川普拒不向眾院調查委員會交出總統紀錄的努力。

川普 傳票 眾院

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