選舉舞弊？川普砸錢找到證據…結果並非他想要的

川普陣營委託研究機構調查2020年大選是否舞弊，結果研究人員未發現任何舞弊證據。圖為喬治亞州提前投票的選民把選票投入投票箱。(美聯社)

前總統川普 2020年競選陣營為證明選舉舞弊，曾委託外部研究公司研究調查，但調查結果均未向公眾或法庭公開；原因是該公司對川普陣營許多理論提出異議，也找不出證據證明川普是大選合法勝利者。

華盛頓郵報引述四位知情人士說法，指川普陣營付費給「伯克利研究團隊」（Berkeley Research Group）研究喬治亞州、賓州、密西根州、威斯康辛州、亞利桑納州和內華達州這六個州的2020年選舉結果；研究在2020年最後幾周進行。

該公司有包括計量經濟學者在內共十多人參與報告編寫工作；儘管有大量相反證據且大部分證據都已提供給川普，或可在1月6日國會大廈暴亂發生前公開，但川普仍持續錯誤主張2020年選舉被竊。

川普陣營委託研究機構調查2020年大選是否舞弊，結果研究人員未發現任何舞弊證據。圖為提前投票的選民把選票投入投票箱。(美聯社)

熟悉研究人士指出，川普團隊想檢驗至少十幾種假設，「他們查看了任何想得到的異常狀況：地址變更、非法移民 、選票收集、重複投票 、機器篡改、發至閒置地址選票被退回又投票、選民投票率異常、出生日期異常、死人投票等」，但調查結果並非川普競選團隊想要的。

研究人員認為有少數幾州有投票異常和不尋常數據模式及一些可能取巧情況，但都不足以影響由誰贏得大選。

知情人士說，伯克利研究團隊2020年12月以電話會議向川普、前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)等人簡報結果。梅杜斯懷疑調查結果，繼續堅稱川普贏了，川普也繼續說他贏得選舉。通訊會議後來起了爭議。

伯克利研究團隊是透過子公司「東灣爭議諮詢公司」（East Bay Dispute and Advisory）完成研究。提交聯邦選舉委員會 (FEC)文件顯示，川普競選團隊2020年最後幾周向該公司支付超過60萬元。