尼加拉瓜222政治犯獲釋抵美 准許居留兩年

美方接納尼加拉瓜釋放的200餘名政治犯，並提供醫療和法律協助。圖為前尼國總統候選人馬拉迪亞加(右)抵達華府杜勒斯機場時，受到支持者擁抱。(路透)

專制的尼加拉瓜 總統奧蒂嘉(Daniel Ortega)9日釋放222名政治犯，其中不乏反對奧蒂嘉的異議人士，不少人兩年前遭逮捕，關押在環境惡劣的監牢；尼國與美國密商數周後，美方同意安置這群政治犯，提供醫療和法律協助，並讓他們在美居留至少兩年。

尼加拉瓜政府表示，這些政治犯包括七名曾參選總統的候選人、調查報導記者、學生、勞工、反對派人士和商業領袖，他們被撤銷尼加拉瓜公民資格後，全數搭上包機，從尼加拉瓜首都馬拿瓜(Managua)飛到維吉尼亞州 的華盛頓杜勒斯國際機場，不少政治犯的親友到場接機，欣喜之情溢於言表。

美國官員表示，拜登 政府同意給予尼國政治犯人道假釋，允許他們在美國生活兩年，且政府將提供醫療和法律協助。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在聲明中表示，尼國釋囚「開啟美方與尼國未來對話的大門」。

尼國總統奧蒂嘉長年打壓異己並逮捕反對派人士，他2021年與夫人搭檔正副總統，再度連任成功，但歐美國家拒絕承認那次的選舉結果，美方制裁奧蒂嘉及其家人，以及禁止多位尼國高官入境美國。

奧蒂嘉大規模整肅異己，促使大批尼國人逃往美屬哥斯大黎加；美國海關與邊境保護局(CBP)最新數據顯示，2021年10月到2022年12月期間，至少25萬4000位尼加拉瓜籍移民從美國南部入境且被海關攔查。

美方官員表示，尼加拉瓜政府片面釋囚，且未獲得美方任何好處；官員解讀，奧蒂嘉政府此舉可能有意改善與美國的關係。

桑迪諾民族解放陣線(Sandinista)游擊隊傳奇領袖朵拉‧瑪麗亞‧特列斯(Dora María Téllez)的手足奧斯卡‧特列斯(Óscar Téllez)得知朵拉獲釋的消息表示，「如釋重負，我樂見她重獲自由」。

不過，也有少數政治犯不願離開尼加拉瓜；親友透露，去年起遭居家軟禁的尼國中部馬塔加爾帕教區主教阿爾瓦雷斯(Rolando Álvarez)拒絕離境。