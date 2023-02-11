海湖莊園又發現機密文件 川普發言人：政治獵巫

媒體報導，前總統川普的法律團隊已將1月中旬在海湖莊園找到的機密文件交由聯邦當局處置。(美聯社)

國廣播公司新聞(ABC News)10日引述多名消息人士的說法報導，前總統川普 的法律團隊已將1月中旬在海湖莊園(Mar-a-Lago)找到的一疊機密文件交由聯邦當局處置。

ABC報導指出，尚不清楚這些文件的機密等級，以及內容為何；此外，另有一部隸屬於川普現任幕僚的筆記型電腦也已交給聯邦探員調查。

消息人士透露，這些文件是川普團隊1月中旬搜尋其他箱子內容物時所發現，而當時正值司法部 要求川普的律師證明，川普已不再擁有任何機密文件之際。

知情人士表示，新找到的文件是在海湖莊園中尋獲，而非於莊園中的儲藏室找到，後者是聯邦調查局(FBI )去年8月搜出數百份機密文件之處。

川普的律師特拉斯提(James Trusty)已將新尋獲的文件交由聯邦調查員處理，並告知這些文件已由川普的一名現任幕僚掃描存在筆電中，該筆電並未在海湖莊園內查獲，而是從其他地方交給FBI。

曾任國土安全部(DHS)主管情報的代理次長科恩(John Cohen)說，「在這種情況下，調查人員通常會搜查筆電，查看機密檔案是否儲存在筆電中，同時設法判斷相關文件是否以電子傳輸方式傳送到其他設備。」

川普發言人表示，此次調查「形同再一次針對川普的政治獵巫，試圖阻礙他重返白宮」，「就如同其他針對川普的假消息，這些貪腐作為也會無疾而終」。

近期不少機密文件在前總統川普、前副總統潘斯，以及現任總統拜登擔任副總統時期的辦公室被找到。

聯邦調查員對川普的態度特別沮喪，儘管FBI去年8月破天荒突襲搜索海湖莊園，但川普仍可能違法持有機密文件。

ABC新聞去年12月報導，川普已指示外部團隊於四幢建物中尋找是否仍藏有機密文件，結果找到至少兩份機密文件。

去年12月，華盛頓一位聯邦法官拒絕裁決川普及其團隊藐視法庭，而是呼籲司法部和川普的法律團隊自行解決爭端，但若雙方談判破局，華府特區的聯邦區域法院法官霍維爾(Beryl Howell)不排除狀告川普藐視法庭。