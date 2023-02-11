我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

海湖莊園又發現機密文件 川普發言人：政治獵巫

編譯陳韻涵／綜合10日電
媒體報導，前總統川普的法律團隊已將1月中旬在海湖莊園找到的機密文件交由聯邦當局處置。(美聯社)
媒體報導，前總統川普的法律團隊已將1月中旬在海湖莊園找到的機密文件交由聯邦當局處置。(美聯社)

國廣播公司新聞(ABC News)10日引述多名消息人士的說法報導，前總統川普的法律團隊已將1月中旬在海湖莊園(Mar-a-Lago)找到的一疊機密文件交由聯邦當局處置。

ABC報導指出，尚不清楚這些文件的機密等級，以及內容為何；此外，另有一部隸屬於川普現任幕僚的筆記型電腦也已交給聯邦探員調查。

消息人士透露，這些文件是川普團隊1月中旬搜尋其他箱子內容物時所發現，而當時正值司法部要求川普的律師證明，川普已不再擁有任何機密文件之際。

知情人士表示，新找到的文件是在海湖莊園中尋獲，而非於莊園中的儲藏室找到，後者是聯邦調查局(FBI)去年8月搜出數百份機密文件之處。

川普的律師特拉斯提(James Trusty)已將新尋獲的文件交由聯邦調查員處理，並告知這些文件已由川普的一名現任幕僚掃描存在筆電中，該筆電並未在海湖莊園內查獲，而是從其他地方交給FBI。

曾任國土安全部(DHS)主管情報的代理次長科恩(John Cohen)說，「在這種情況下，調查人員通常會搜查筆電，查看機密檔案是否儲存在筆電中，同時設法判斷相關文件是否以電子傳輸方式傳送到其他設備。」

川普發言人表示，此次調查「形同再一次針對川普的政治獵巫，試圖阻礙他重返白宮」，「就如同其他針對川普的假消息，這些貪腐作為也會無疾而終」。

近期不少機密文件在前總統川普、前副總統潘斯，以及現任總統拜登擔任副總統時期的辦公室被找到。

聯邦調查員對川普的態度特別沮喪，儘管FBI去年8月破天荒突襲搜索海湖莊園，但川普仍可能違法持有機密文件。

ABC新聞去年12月報導，川普已指示外部團隊於四幢建物中尋找是否仍藏有機密文件，結果找到至少兩份機密文件。

去年12月，華盛頓一位聯邦法官拒絕裁決川普及其團隊藐視法庭，而是呼籲司法部和川普的法律團隊自行解決爭端，但若雙方談判破局，華府特區的聯邦區域法院法官霍維爾(Beryl Howell)不排除狀告川普藐視法庭。

川普 FBI 司法部

上一則

貝丁菲爾德轉進拜登競選團隊 白宮聯絡室主任換將

下一則

與福斯有矛盾…拜登超級盃賽前專訪幾經波折終敲定

延伸閱讀

CNN：美國已研發出追蹤中國間諜氣球方法

CNN：美國已研發出追蹤中國間諜氣球方法
FBI搜索5小時 潘斯印州私宅再發現密件

FBI搜索5小時 潘斯印州私宅再發現密件
FBI今搜潘斯住宅 帶走一份機密文件

FBI今搜潘斯住宅 帶走一份機密文件
川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

熱門新聞

疑似中國的間諜氣球從阿留申群島穿越加拿大後1日飄到蒙大拿州比靈斯上空被發現，正在菲律賓出差的美國國防部長奧斯丁召集包括參謀首長聯席會議主席密利及國防高層官員開會。討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。（美聯社）

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

2023-02-03 08:31
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
美國已於4日擊落疑似用於中國間諜行動的氣球。目擊者拍到其掉落畫面。(截取自推特用戶@elitedevon)

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

2023-02-04 16:50
法新社報導，國防部發現，侵入美國領空的第一顆中國偵察氣球飛越敏感的彈道飛彈發射井所在地。（路透）

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

2023-02-04 07:02
美國國防部4日證實，美國戰機已在美國領海將一顆在國境內飄了數天的中國氣球射下。（路透）

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落

2023-02-04 19:02
(取自CBS推特)

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

2023-02-03 10:19

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺