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貝丁菲爾德轉進拜登競選團隊 白宮聯絡室主任換將

編譯徐薏茹／綜合10日電
白宮聯絡室主任貝丁菲爾德將離任，轉進拜登競選團隊擔任顧問。(路透)
白宮聯絡室主任貝丁菲爾德將離任，轉進拜登競選團隊擔任顧問。(路透)

白宮10日宣布，白宮聯絡室主任貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)即將離任，由歐巴馬2012年競選連任的團隊發言人拉波特(Ben LaBolt)接任；消息人士透露，貝丁菲爾德將於月底離開現在的工作崗位，擔任拜登競選團隊的顧問，她也是2020年最早加入拜登競選團隊的人員之一。

歐巴馬2012年競選連任的團隊發言人拉波特接任白宮聯絡室主任。(推特)
歐巴馬2012年競選連任的團隊發言人拉波特接任白宮聯絡室主任。(推特)

此前NBC新聞曾報導任命拉波特的消息，拉波特曾短暫擔任拜登顧問團的一員，領導將大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)送進最高法院的溝通工作，他在2020年也曾於拜登的過渡團隊效力。

拉波特長期以來一直與歐巴馬有聯繫，在歐巴馬還是參議員時擔任其新聞秘書，歐巴馬入主白宮時曾擔任助理新聞秘書，之後為前芝加哥市長伊曼紐(Rahm Emanuel)效力。

拜登稱拉波特是「一流的溝通者」，並說他對於美國人民如何在數位時代消化資訊有「最新的理解」。

除了人事變動，白宮10日也宣布，在俄羅斯入侵烏克蘭即將在本月24日滿周年之際，拜登20日至22日將前往波蘭會晤盟國領袖，維護支持烏克蘭防禦的聯盟。

國內外的民調顯示，對烏克蘭投入數百億元軍事與經濟支援的支持度正在減弱，此外，近來掌控眾院的共和黨也對持續的金援提出質疑或完全反對。

與此同時，據信俄羅斯計畫在周年到來之際再度進攻，近幾周俄國加強對烏國軍事與平民基礎設施的遠距襲擊。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，拜登將與波蘭總統杜達(Andrzej Duda)及「布加勒斯特九國」(Bucharest Nine)領袖會面，討論他對聯盟「堅定不移的支持」。

拜登將發表演說，宣揚「美國將在需要時持續與烏克蘭人民站在一起」。

拜登 白宮 波特

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