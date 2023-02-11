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傳劉結一將掌海協會 台海「兩會」有望枯木逢春

記者廖士鋒／綜合報導
前國台辦主任劉結一。（中新社）
前國台辦主任劉結一。（中新社）

兩岸「兩會」（台灣海基會與大陸海協會）近期都將換屆或改組，牽動兩岸關係發展。有港媒指出，前國台辦主任劉結一料將接任海協會會長，大陸近期似乎有意恢復與台灣交流，「兩會」有望「枯木逢春」。

港媒10日刊文披露上述消息。文章先對海基會即將於14日進行的人事改組指出，海基會兩年半沒有董事長，「從另一側面也顯示兩岸關係緊張」。接著又提到將接任海基會董事長的李大維其實是「重操舊業」，並指北京最近對台灣食品解禁、提議恢復兩岸航點，「似乎有意恢復與台灣的交流」。

針對海協會人事，文章稱，海協會將於4月換屆，現任會長張志軍已經年屆70，料將交棒。「按照不成文規定，海協會會長由前國台辦主任擔任，王毅由國台辦主任升任外長，則由前商務部長陳德明出掌海協會。因此，如無意外，國台辦前主任劉結一4月將擔任海協會會長」。

而現任國台辦主任宋濤，則被預料會在3月升任全國政協副主席，「抬高國台辦的地位」。「屆時，國台辦理論上還可以有一個正部級常務副主任的編制」。

宋濤接掌國台辦後，劉結一在1月時被全國政協增補為政協委員、外事委員會副主任。目前海協會另有五位副會長，包含常務副會長龍明彪（國台辦副主任兼）、以及孫亞夫、李亞飛、李文輝、周寧。海協會秘書長則為王冰。

海基會與海協會的兩會會談曾是兩岸處理各類問題最重要平台，不過雙方2015年8月舉行第11次會談後，迄今尚未恢復。

兩會 北京 王毅

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