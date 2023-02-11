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王滬寧會夏立言 促兩岸交流盡早「復常」

特派記者賴錦宏／北京報導
中共中央政治局常委王滬寧（右）10日在北京會見國民黨副主席夏立言（左）一行時強調，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化。（新華社）
中共中央政治局常委王滬寧（右）10日在北京會見國民黨副主席夏立言（左）一行時強調，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化。（新華社）

中共中央政治局常委王滬寧10日在北京人民大會堂會見中國國民黨副主席夏立言一行。王滬寧告訴夏立言，「台獨」與和平水火不容、與台胞福祉背道而馳。「沒有誰比我們更重視台灣同胞要和平、要安寧、要過好日子的願望。兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化」。

國民黨表示，夏立言談話中，首先肯定了自「連胡會」到國民黨執政八年期間，包括「馬習會」在內的國共交流與合作成果，也提出未來兩岸可以加強交流合作的方向和願景，和王滬寧交流意見。夏立言也對當前兩岸面臨的各種問題和困難，及台灣民眾的關切事項如民生經貿議題等，表達國民黨立場和看法。

王任政協主席前 先會見夏立言

王滬寧在去年10月中共20大後成為排名第四的中共政治局常委，預計將在下個月「兩會」當選全國政協主席，主管統戰和台港澳事務。

夏立言一行是王滬寧在20大後首批公開會見的台灣訪客。在還未出任全國政協主席前就會見夏立言，顯示王滬寧已正式接管對台工作，並參加中共中央對台工作領導小組。

高規格接待「掌握對台主動權」

消息人士稱，大陸高規格接待夏立言，除顯示北京當局對兩岸關係的重視，也反映大陸在面對中美變局之際，仍希望能掌握住對台工作的主動權。未來大陸對台工作除了「軟的更軟，硬的更硬」，也勢必會更有彈性。

新華社引述王滬寧報導，國共兩黨要進一步鞏固堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，深化政治互信，保持良性互動，加強交流合作，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，促進兩岸交流合作，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。

夏：包容尋求共識 維繫台海和平

國民黨發布新聞稿稱，夏立言表示，18年前兩岸同樣面臨緊張情勢時，國民黨順應兩岸民眾對和平的渴望，通過「破冰之旅」化解了一觸即發的兩岸危局；他認為，從歷史經驗來看，無論兩岸關係經歷多少起伏波折，哪怕彼此有再大的分歧，但只要能夠繼續交流對話、累積互信，以智慧化解衝突，用包容尋求共識，把維繫台海和平當成重要目標，相信沒有什麼困難是不能化解的。

國民黨國政研究基金會10日上午與大陸的海峽兩岸關係研究中心在北京共同舉辦的「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談會上，與會學者也認為，在新冠疫情緩解形勢下，應早日恢復兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流合作常態化。

陸委會籲不設前提溝通面對問題

台北陸委會10日晚間發布新聞稿強調，北京當局持續對台政治、軍事與經濟脅迫，與台灣人民福祉背道而馳，更對區域和平造成危害；兩岸交流互動應基於理性平等、相互尊重，更應進一步尋求務實溝通、相互理解、化解分歧。

陸委會呼籲北京當局，透過不設前提的溝通面對問題，更要放棄對台強制性作為，真正負責任地維護台海和平、增進兩岸人民福祉。

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