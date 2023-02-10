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澤倫斯基歐盟演講激動：給烏克蘭更多武器

記者胡玉立／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基9日情緒激動地在歐盟總部發表演說，呼籲西方盟友提供烏克蘭更多武器。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基9日情緒激動地在歐盟總部發表演說，呼籲西方盟友提供烏克蘭更多武器。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）9日情緒激動地在布魯塞爾歐盟總部發表演說，呼籲西方盟友提供烏克蘭更多武器，並表示「正在打贏與俄羅斯戰爭的烏克蘭」應該成為歐盟成員，歐盟沒有烏克蘭就不會完整。

澤倫斯基在罕見為期兩天的烏克蘭境外之旅先後訪問英國、法國，並得到歐洲議會（European Parliament）和歐盟27國領袖峰會的熱烈掌聲和歡呼。他在演講中堅稱，烏克蘭與俄羅斯的戰鬥是為了整個歐洲的自由。

「正在得勝的烏克蘭將成為歐盟成員國」澤倫斯基圍繞著烏克蘭和歐盟對抗俄羅斯時面臨的共同命運說道，「歐洲將永遠是歐洲，只要我們照顧好歐洲的生活之道。」

澤倫斯基還表示，歐盟成員國談判今年稍晚開始，烏克蘭成為歐盟成員，有助激勵烏克蘭士兵保衛國家；「我們今年就需要它」他說。不過，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，「沒有精確時間表。」從實際運作來看，會員資格通常需要幾十年才能完成。

在澤倫斯基演說前，歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）表示，盟國應考慮迅速向烏克蘭提供遠程系統和戰機。她說，針對普亭對烏發動戰爭的反應「須與威脅相稱，威脅的確存在」。

梅特索拉還告訴澤倫斯基，「我們支持你。那時我們和你在一起，現在我們和你在一起；只要需要，我們都會和你在一起。」

美聯社報導峰會結論草案稱，「只要需要，歐盟將堅定支持烏克蘭」。在澤倫斯基發表演說之際，俄羅斯正在烏克蘭東部發起新的攻勢。

歐盟及其成員國已向基輔提供約500億歐元（約536億美元）援助，提供軍事裝備，並對克里姆林宮實施九項包裹制裁。在俄烏戰爭週年紀念日之前，歐盟正促成約合100億歐元（約107億美元）的新制裁方案。

由於預計俄羅斯將發動春季攻勢，因此向烏克蘭出口更多軍事裝備的空間仍然很大。

烏克蘭 歐盟 澤倫斯基

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