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調查：2014年擊落馬航MH17飛彈 普亭批准供應

記者張聲肇／綜合報導
國際調查人員8日表示，2014年馬航MH17班機在烏克蘭上空遭飛彈擊落，肇事飛彈很可能由俄羅斯總統普亭決定供應，但將他起訴的可能性渺茫。圖為MH17班機在烏克蘭上空墜毀現場的殘骸。(美聯社)
國際調查人員8日表示，2014年馬航MH17班機在烏克蘭上空遭飛彈擊落，肇事飛彈很可能由俄羅斯總統普亭決定供應，但將他起訴的可能性渺茫。圖為MH17班機在烏克蘭上空墜毀現場的殘骸。(美聯社)

2014年馬來西亞航空客機在烏克蘭東部遭擊落，國際調查小組發現，有「強烈跡象」顯示俄羅斯總統普亭批准提供飛彈，讓俄國支持的叛軍擊落馬航17號班機(MH17)，導致機上298人全部喪生。

由荷蘭領導的調查小組8日表示，沒有證據顯示普亭下令擊落這架客機，而且荷蘭法律給予國家元首法律豁免權，荷蘭檢察官波茲萊爾(Digna van Boetzelaer)在海牙舉行的記者會上表示，所有的線索都已探詢完畢，調查工作就此終止。

將近三個月前，審理本案的荷蘭法院判決三名與俄國情治單位有關的人員犯行確立，這三人在烏克蘭東部參與叛亂時擊落馬航17號班機，但法官無法斷定三人中究竟是誰按下飛彈發射鈕。

現行犯判決完畢，調查人員繼續追查誰提供武器，誰下令擊落民航機，調查結果8日公布。

新的證據包括截收到的手機通訊，證明俄國軍方和烏東叛軍有關係，用來攻擊飛機的飛彈本來更早就要運過去，因普亭到法國參加紀念二戰活動而延後。

其中一個語音通訊直接指出，「就是他(普亭)決定(提供飛彈)的，絕非他人。｣地面和衛星照片則確定，擊落這架馬航客機的地對空飛彈，是應叛軍要求，從俄國用卡車運到烏克蘭。

波茲萊爾說，調查小組另外發現，三名俄國軍方現職或離職人員也可能涉案，但這是根據二手資訊，也不能確定誰下令親俄叛軍發射飛彈。她說，調查結果不足以支持起訴嫌犯，因為「收集到的證據不夠確實，不符合法律規定，也不足以說服人」。

荷蘭刑事調查組組長克拉格(Andy Kraag)說，剩下的答案，只有到俄國才找得到，「俄國不合作調查，答案就在俄國」。

2014年7月馬航班機被擊落，死者荷蘭人居多，也有澳洲人、馬來西亞人、英國人和其他國家的乘客。

俄國 普亭 烏克蘭

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