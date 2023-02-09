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北溪油管爆炸是美國一手策畫？華府否認 俄討說法

編譯盧炯燊／綜合8日電
圖為位於德國盧布明的北溪1號管線。（路透）
圖為位於德國盧布明的北溪1號管線。（路透）

俄羅斯位於波羅的海兩條輸送天然氣到德國的管道北溪一號及北溪二號，去年9月26日同時爆炸洩漏，當時美國、歐盟、北約和俄羅斯皆表示爆炸是人為破壞，且屬於國家行為，但幕後黑手究竟是誰仍在調查之時，一名曾獲普立茲獎的資深記者8日報導，這項行動是由美國筞畫進行，旨在阻止歐洲依賴俄羅斯天然資源。

一直以來俄羅斯指責美國參與了爆炸行動，而曾獲普立茲新聞獎的記者赫希(Seymour Hersh)在新聞平台Substack，引述一名「直接了解陰謀背後的行動計畫」的消息來源指出，這項絕密行動是在總統拜登親自批准下，由美國策畫，挪威協助完成。

白宮和中情局8日斷然否認有關報導，指出完全虛構及錯誤。挪威外交部也於8日發聲明，指出報導完全錯誤。

報導指出，在俄羅斯進攻烏克蘭前夕，拜登曾表示，「如果俄羅斯入侵，那將結束它(北溪二號)」，但他沒有詳細解釋。

報導指早於2021年12月，白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)召集一個由參謀首長聯席會議、中央情報局、國務院及財政部官員組成工作組會議，協調應對俄羅斯即將入侵烏克蘭的行動，蘇利文明確提出要摧毀兩條輸氣管道的計畫。

中央情局長伯恩斯(William Burns)最後授權一個工作小組制定深海潛水員執行任務的計畫。

報導指出，美國決定挪威可作為這次行動的理想基地，因為挪威痛恨俄羅斯之餘，海軍中有不少技術精湛的水手和潛水人員，擁有幾代人在深海勘探油氣的經驗。

去年3月，美國的小組成員飛往挪威，與挪威特勤局和海軍商討，結果一拍即合。美挪潛水人員利用北約16國2022年6月在波羅的海展開軍事演習作為掩飾，在兩條北溪管道裝置C4炸藥，到9月使用浮標的傳感器將之引爆。

但白宮、中情局、挪威外交部8日都公開否認報導內容，俄羅斯外交發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)則向白宮討說法，要求在事實面前作出「評論」。

發表報導的赫希曾是紐約時報記者，他的調查性新聞報導贏得了無數獎項，包括有關越南戰爭和2004年美國入侵伊拉克的報導。

俄羅斯 白宮 拜登

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