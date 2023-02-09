北溪油管爆炸是美國一手策畫？華府否認 俄討說法

圖為位於德國盧布明的北溪1號管線。（路透）

俄羅斯 位於波羅的海兩條輸送天然氣到德國的管道北溪一號及北溪二號，去年9月26日同時爆炸洩漏，當時美國、歐盟、北約和俄羅斯皆表示爆炸是人為破壞，且屬於國家行為，但幕後黑手究竟是誰仍在調查之時，一名曾獲普立茲獎的資深記者8日報導，這項行動是由美國筞畫進行，旨在阻止歐洲依賴俄羅斯天然資源。

一直以來俄羅斯指責美國參與了爆炸行動，而曾獲普立茲新聞獎的記者赫希(Seymour Hersh)在新聞平台Substack，引述一名「直接了解陰謀背後的行動計畫」的消息來源指出，這項絕密行動是在總統拜登 親自批准下，由美國策畫，挪威協助完成。

白宮 和中情局8日斷然否認有關報導，指出完全虛構及錯誤。挪威外交部也於8日發聲明，指出報導完全錯誤。

報導指出，在俄羅斯進攻烏克蘭前夕，拜登曾表示，「如果俄羅斯入侵，那將結束它(北溪二號)」，但他沒有詳細解釋。

報導指早於2021年12月，白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)召集一個由參謀首長聯席會議、中央情報局、國務院及財政部官員組成工作組會議，協調應對俄羅斯即將入侵烏克蘭的行動，蘇利文明確提出要摧毀兩條輸氣管道的計畫。

中央情局長伯恩斯(William Burns)最後授權一個工作小組制定深海潛水員執行任務的計畫。

報導指出，美國決定挪威可作為這次行動的理想基地，因為挪威痛恨俄羅斯之餘，海軍中有不少技術精湛的水手和潛水人員，擁有幾代人在深海勘探油氣的經驗。

去年3月，美國的小組成員飛往挪威，與挪威特勤局和海軍商討，結果一拍即合。美挪潛水人員利用北約16國2022年6月在波羅的海展開軍事演習作為掩飾，在兩條北溪管道裝置C4炸藥，到9月使用浮標的傳感器將之引爆。

但白宮、中情局、挪威外交部8日都公開否認報導內容，俄羅斯外交發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)則向白宮討說法，要求在事實面前作出「評論」。

發表報導的赫希曾是紐約時報記者，他的調查性新聞報導贏得了無數獎項，包括有關越南戰爭和2004年美國入侵伊拉克的報導。