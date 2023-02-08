買全險、年漲13% 汽車保險費成本大增 全年飆至2000元

達拉斯一轎車在雪地上出意外；今年汽車保險成本大增，1月全險均價格升至全年2014元。（美聯社）

由於車貸利息上升，汽車 售價小幅上漲，儘管通膨開始放緩，但今年汽車的保險 成本卻大增，根據理財公司Bankrate的最新調查，1月保全險的平均價格飆升至一年2014元，比前一年上漲了13.7%。

佛州奧蘭多、坦帕、邁阿密等一些城市的車主今年需支付的汽車保險更高達3000元左右。

根據汽車銷售情報網Edmunds的資訊，當前一台新車的月費約717元，比五年前高37%。

Bankrate分析師凱特．迪凡特(Cate Deventer)指出，利率可能再攀升，取決於通膨對經濟的影響，「汽車保險是財務健康相當重要的一部分。」

Bankrate的報告分析全國最大的25個城市，計算車險 在年收入的占比，看哪裡的車險負擔最重，報告發現波士頓、西雅圖的負擔最輕，分別占年收入約1.3%和1.4%，佛州邁阿密及坦帕的車險成本最高，占收入的5.5%及5.2%。

普遍上，車險費率根據車齡及製造、駕駛人的紀錄、居住的城市等因素決定，Bankrate報告發現將青少年納入保險、收到超速罰單、被判酒駕通常也會提高車險成本。

佛州車險相對較高的其中一個原因是車主必須購買無過失保險(no-fault)，保險公司認為無過失保險的風險更高，因此收取更高的費用；另一個原因是四號州際公路(Interstate 4)，該公路是全國事故率最高的路線之一。

波士頓、西雅圖、華盛頓特區、波特蘭、夏洛特的全額保險價格相對便宜，這些城市費率較低可能是因為保險公司評估其事故、青少年駕駛，以及酒駕意外較少。