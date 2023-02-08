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補貼款是否列「應稅聯邦收入」不明 國稅局：等指示後再報稅

記者胡玉立／綜合報導
報稅季節雖已到，但因加州等州尚未確定特定補貼款項是否視為「應稅聯邦收入」，國稅局建議數以百萬計民眾「暫緩報稅」。（Getty Images）
報稅季節雖已到，但因加州等州尚未確定特定補貼款項是否視為「應稅聯邦收入」，國稅局建議數以百萬計民眾「暫緩報稅」。（Getty Images）

部分納稅人已開始提交2022年納稅申報表，但國稅局發出聲明，基於加州等州不確定應否將各該州去年發給州民的特定補貼款項視為「應稅聯邦收入」，國稅局建議數以百萬計民眾「暫緩報稅」，等國稅局本周就州政府發放款項做出指導意見，再聽指示行動。

去年，加州發出逾1600萬筆總計90多億元「中產階級退稅」(Middle-Class Tax Refund)款項，協助民眾應對通貨膨脹和高油價。這類款項是否應被課稅，仍待釐清。國稅局要求有疑問的納稅人和申報者，靜候澄清，而不是致電國稅局查詢。

但兩家最大報稅公司H&R Block和Intuit公司的報稅軟體TurboTax仍繼續為客戶報稅。他們認為，加州發放款不應屬於聯邦應稅收入。H&R Block稅務長皮克林 (Kathy Pickering)並指出：「許多提前報稅的納稅人最關心的就是退稅；多等一周報稅就表示要多等一周才能獲得退稅。」

2022年有十多個州因資金充裕，發放退款和補貼給州民，情況類似COVID疫情期間發放的聯邦紓困金。州政府補貼是否屬於聯邦應稅收入，取決於補貼規定目的和聯邦稅法。加州稅務機關表示，這些款項無需繳納州所得稅，但可能屬於聯邦應稅收入。根據加州稅務機關特許經營稅委員會(Franchise Tax Board)數據，加州對獲得600元以上補貼的納稅人已發出超過640萬份1099-MISC申報單。

但稅務專業人士表示，若這些款項用於COVID紓困金，應免徵聯邦稅。H&R Block分析指出，加州補貼不算聯邦應稅收入，因為某些用於促進一般福利的補貼可排除在聯邦收入之外。TurboTax註冊會計師格林-路易斯(Lisa Greene-Lewis)表示，TurboTax也採取相同立場。

根據家庭規模和收入，加州補貼款項從200元到1050元不等。對收到全額1050元款項的家庭來說，若聯邦額外徵稅可能代表要多付稅金。

加州 報稅 國稅局

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