編寫國情咨文 ChatGPT機器人學貓王、仿林肯都很像

人工智慧已經能寫出不同風格的國情咨文，圖為ChatGPT網頁。(美聯社)

拜登 7日晚發表國情咨文演說，然而國情咨文總是千篇一律，總統總是在演說中列舉一連串政績，說一些出席嘉賓的趣聞，評估現今存在的問題，最後再強調未來的輝煌時刻；美聯社(Associated Press)試驗用人工智慧聊天機器人ChatGPT 編寫國情咨文，模擬各名人編寫演說文章，結果生成許多有分量的內容。

AI聊天機器人ChatGPT可以像人類般交談，並根據巨大的數據庫生成令人滿意的文本。

美聯社指示機器人ChatGPT產出300字的版本，與拜登去年6400字的長篇大論對照，並在機器人指令中輸入幾個大人物的名字，指示其編寫演說文章，ChatGPT模擬亞里斯多德優雅地引用蘇格拉底話語，模擬克麗奧派區拉七世(埃及艷后)請求眾神的祝福，模擬瑪丹娜引用她身為母親及娛樂界女性的觀點。

美聯社也指示ChatGPT模仿搖滾傳奇「貓王」艾維斯(Elvis Presley)、民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)、印度聖雄甘地(Mahatma Gandhi)等名人。

實驗顯示，ChatGPT編寫莎士比亞的國情咨文演說有押韻，模擬喜劇演員傑瑞史菲德(Jerry Seinfeld)的版本成功捕捉他的招牌用語。

不過ChatGPT雖然聰明，也非無所不能，模擬金恩博士的演說中，「金恩博士」引用了自己的話，ChatGPT的模仿也未傳達出林肯總統(Abraham Lincoln)的口才，此外機器人機器人ChatGPT還拒絕編寫拜登2023年的演說草稿，只提供其過去演說的重編版。

美聯社指示ChatGPT模擬爆出假造經歷醜聞的共和黨籍紐約州聯邦眾議員 桑托斯(George Santos)，但無法生成文章，機器人回應：「桑托斯不是公認的公眾人物或歷史人物，在公共領域缺乏有關此名字人物廣為人知的資訊。」