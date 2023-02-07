憂客源流失 零售業者要求供應商降價 不降就砍訂單

大型零售商要求供應商降價，以求保護客源，否則要採取反制措施。圖為零售商沃爾瑪超市。(美聯社)

華盛頓郵報報導，通膨高漲之際，消費者減少花費，知名超市業者及零售連鎖業者擔心客源流失，某些商家紛紛要求供應商降低價格，但消費者掏錢付帳時，金額多半不會減少。

報導指出，從目標百貨 (Target)到全食超市(Whole Foods)等知名零售業 者，如今都希望供應商降價、通膨趨緩保住客源，以免消費者減少開銷或改到折扣商店消費。

零售業者通常每年與供應商議價至少一次，但現在價格風險大幅提高。許多零售業者要求供應商必須說明為何不降價，否則就取消訂單，或把產品放在較不好的貨架位置。

國際管理諮詢公司奧緯諮詢(Oliver Wyman)零售及消費產品部合夥人吉布斯(Bobby Gibbs)說：「最近幾個月趨勢已經轉變，原本為控制成本增加的努力，已經改成逼迫供應商降價。」

專家指出，對過去幾個月荷包大失血的消費者來說，高價壓力暫時還無法消除；目標百貨執行副總裁兼增長官(chief growth officer)克莉絲汀娜‧漢寧頓(Christina Hennington)表示：「客人較以往更願意等待促銷，減少購買沒有打折的商品。」她說：「有些客人改買小包裝商品，也有人趁打折時採購量販包裝囤積起來，因為換算成單價明顯划算。」

華盛頓郵報分析，過去一年裡，零售業者將供應商提高的價格轉嫁給消費者，但許多商店發現消費者現在購買的物品變少了，不論衣飾、電子產品到家用產品都一樣。疫情期間，零售業者自行吸收了某些增加的成本，供應鏈 中斷、勞工薪資調高、防疫安全與清潔消毒開銷等，都讓業者獲利空間縮水。

供應鏈系統如今趨穩定，超市及零售連鎖商則開始向供應商施壓；吉布斯說，所有大型業者都在跟供應商討論降價，目標百貨、沃爾瑪(Walmart)、艾柏森(Albertsons)都包括在內。