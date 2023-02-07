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金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

繼思科、IBM之後 戴爾因需求暴跌也將裁員6650人

編譯洪啟原／綜合報導
面對個人電腦需求銳減，PC大廠戴爾宣布將裁員約6650人，成為最新一家裁撤數以千計員工的科技公司。(路透)
面對個人電腦需求銳減，PC大廠戴爾宣布將裁員約6650人，成為最新一家裁撤數以千計員工的科技公司。(路透)

近幾個月來，裁員潮已打擊科技業，包括許多戴爾的同業和競爭對手。與PC市場緊密相連的惠普(HP)，去年11月宣布最多裁員6000人。網通設備大廠思科(Cisco Systems)和IBM各自宣布，將裁員約4000人。面對個人電腦(PC)需求銳減，PC大廠戴爾宣布將裁員約6650人，成為最新一家裁撤數以千計員工的科技公司。

根據顧問公司Challenger, Gray & Christmas，科技業2022年宣布裁員的人數達到9萬7171人。

彭博資訊根據戴爾共同營運長克拉克(Jeff Clarke)撰寫的備忘錄報導，隨著未來不確定性環伺，戴爾面臨市況持續惡化。發言人表示，這波裁員約占全球員工總數5%。裁員後的員工總數將降到至少六年來最低，約比2020年1月減少3.9萬人。根據戴爾去年3月申報文件，戴爾僅約三分之一員工在美國。

歷經疫情期間的PC熱潮後，戴爾和其他硬體製造商的需求紛紛見頂。研調機構IDC表示，初步數據顯示2022年第4季PC出貨量大幅下滑，其中戴爾出貨量的降幅最大，較2021年同期遽減37%；戴爾約55%的收入來自PC業務。戴爾公布，截至10月28日的上季銷售下滑6%，對本季營收的預測不如分析師預期，表示顧客正減少採購資訊科技產品。

克拉克向員工表示，光靠之前實施的暫停招聘和限制出差等縮減成本措施還不夠。 戴爾發言人指出，戴爾將部門整頓和精簡人力視為提高效率的機會。

戴爾將在3月2日公布年度第4季(本季)財報，屆時預料提供裁員對財務影響的進一步資訊。克拉克說：「我們之前度過經濟低迷，而且變得更強大。當市場復甦時，我們將做好準備。」

分析師普遍預期今年PC需求低迷，因庫存水位升高，需求疲軟。Canalys及IDC均認為，全球PC市場將在今年持續修正直至年底，整體PC市場出貨總量估將繼續下滑，到2024年才可望復甦。

裁員 分析師 營收

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