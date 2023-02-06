我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

土耳其7.8強震波及敘利亞 2國至少640死上千人受傷

趕快登記：CVS女性免費體檢 沒醫保卡也可以

台設計師蕭青陽父女 奪葛萊美「最佳唱片包裝設計獎」

編譯中心／綜合報導
第65屆葛萊美獎5日在加州洛杉磯頒獎，台灣設計師蕭青陽、蕭君恬父女以「淡蘭古道三部曲」專輯獲得最佳唱片包裝設計獎。（美聯社）
第65屆葛萊美獎5日在加州洛杉磯頒獎，台灣設計師蕭青陽、蕭君恬父女以「淡蘭古道三部曲」專輯獲得最佳唱片包裝設計獎。（美聯社）

第65屆葛萊美獎（Grammy Awards）5日在加州洛杉磯頒獎，台灣設計師蕭青陽、蕭君恬父女以「淡蘭古道三部曲」專輯獲得最佳唱片包裝設計獎。

台灣設計師蕭青陽18年來7度入圍葛萊美獎，今年與女兒蕭君恬合作的唱片包裝設計作品終於獲獎，他在台上用中文發表得獎感言，感謝家人、感謝祖先與淡蘭古道上的所有人。

唱片包裝設計獎 台設計師連莊

台灣設計師連兩年拿下這個獎項。去年李政瀚、于薇以董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊的「八歌浪」專輯包裝設計獲獎，拿下台灣首座葛萊美。

美國國家錄音藝術暨科學學會主辦，第64屆葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮在5日在洛杉磯Crypto.com球場（Crypto.com Arena）舉行，共91個獎項從下午一直頒到晚上。

蕭青陽是葛萊美常客，他從2005年以來，7度入圍葛萊美獎。歷經18年的期盼，他這次與女兒蕭君恬合作，以台灣超過百年歷史的淡蘭古道為主題，終於如願得獎。

主持人宣布得獎者之後，他與女兒蕭君恬手牽手，一路從座位上手舞足蹈、邊走邊跳走上頒獎台。

中文講感言 謝謝我的祖先

蕭青陽用中文講出得獎感言說：「謝謝我的媽媽，希望她身體趕快康復。謝謝我爸爸。謝謝我的老婆，昨天陪我熬夜，今天我們要好好一起睡。謝謝我的祖先，謝謝淡蘭古道上的所有人。」蕭君恬用英文說：「這位是我爸爸，我們終於得獎了，謝謝葛萊美，我愛你們大家。」

最佳唱片包裝設計（Best Record Package）項目，五組入圍作品裡有兩組來自台灣。一組為蕭青陽與蕭君恬為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯Beginningless Beginning；另一組是WHOSMiNG（劉名晏）設計的歌手Fann芳怡「Telos桃樂市」專輯。

葛萊美 入圍 洛杉磯

上一則

拜登7日發表國情咨文 主打「政績牌」

下一則

星雲圓寂／佛教界經營之神 「藍海策略」先行者

延伸閱讀

塞在洛杉磯車陣中 碧昂絲葛萊美獎大遲到還錯過領獎

塞在洛杉磯車陣中 碧昂絲葛萊美獎大遲到還錯過領獎
世界晚報／中國湖南49輛車高速連環撞 死傷82人

世界晚報／中國湖南49輛車高速連環撞 死傷82人
蕭青陽歷經18年等待 攜手女兒蕭君恬奪葛萊美獎

蕭青陽歷經18年等待 攜手女兒蕭君恬奪葛萊美獎
台灣2設計團隊 入圍葛萊美獎

台灣2設計團隊 入圍葛萊美獎

熱門新聞

疑似中國的間諜氣球從阿留申群島穿越加拿大後1日飄到蒙大拿州比靈斯上空被發現，正在菲律賓出差的美國國防部長奧斯丁召集包括參謀首長聯席會議主席密利及國防高層官員開會。討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。（美聯社）

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

2023-02-03 08:31
拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
美國已於4日擊落疑似用於中國間諜行動的氣球。目擊者拍到其掉落畫面。(截取自推特用戶@elitedevon)

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

2023-02-04 16:50
法新社報導，國防部發現，侵入美國領空的第一顆中國偵察氣球飛越敏感的彈道飛彈發射井所在地。（路透）

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

2023-02-04 07:02
貿易代表戴琪。(美聯社)

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

2023-01-31 09:06

超人氣

更多 >
佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光

台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光