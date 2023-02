影／第一夫人吉兒拜登現身葛萊美盛會 受邀頒獎

第65屆葛萊美 獎(Grammy Awards)5日晚於洛杉磯市中心Crypto.com體育館登場,這屆第一夫人吉兒·拜登 (Jill Biden)也出席頒獎典禮擔任頒獎人。

本屆葛萊美獎受邀的頒獎人除了吉兒‧拜登之外,其他頒獎人包括薇拉戴維絲(Viola Davis)、巨石強森(Dwayne "The Rock" Johnson)、比利克里斯托(Billy Crystal)、詹姆斯柯登(James Corden)、奧莉維亞羅德里戈(Olivia Rodrigo)、卡蒂B(Cardi B)。

FLOTUS Jill Biden appeared at the #GRAMMYs to present the show’s first-ever Song For Social Change Special Merit Award to Iranian singer-songwriter Shervin Hajipour, whose song ‘Baraye’ has become an unofficial anthem of the Mahsa Amini protests pic.twitter.com/VWHzj2C27X