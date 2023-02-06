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影／第一夫人吉兒拜登現身葛萊美盛會 受邀頒獎

編譯徐薏茹／綜合5日電
第一夫人吉兒拜登現身葛萊美獎。（美聯社）
第一夫人吉兒拜登現身葛萊美獎。（美聯社）

第65屆葛萊美獎(Grammy Awards)5日晚於洛杉磯市中心Crypto.com體育館登場，這屆第一夫人吉兒·拜登(Jill Biden)也出席頒獎典禮擔任頒獎人。

本屆葛萊美獎受邀的頒獎人除了吉兒‧拜登之外，其他頒獎人包括薇拉戴維絲(Viola Davis)、巨石強森(Dwayne "The Rock" Johnson)、比利克里斯托(Billy Crystal)、詹姆斯柯登(James Corden)、奧莉維亞羅德里戈(Olivia Rodrigo)、卡蒂B(Cardi B)。

上一次有第一夫人出席葛萊美獎是2019年，米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)當年驚喜現身典禮，並在2020年以自傳「成為這樣的我」(Becoming)有聲書獲獎。

天后碧昂絲(Beyoncé)入圍九個獎項，稱霸本屆提名，並寫新歷史紀錄，這次以「Renaissance」拿下最佳舞曲/電子音樂獎，成為史上獲得最多葛萊美獎的音樂人。

饒舌歌手肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)入圍八項接續在後，愛黛兒(Adele)、布蘭迪卡莉(Brandi Carlile)均獲得七項提名。

薇拉戴維絲以其回憶錄「尋找我」(Finding Me)有聲書獲得她的第一座葛萊美獎，達成演藝圈大滿貫(EGOT)成就，也是史上第三名達到此一成就的非裔女性。

本屆葛萊美獎連續第三年由喜劇人崔弗諾亞(Trevor Noah)主持，表演嘉賓包括饒舌歌手壞痞兔(Bad Bunny)、饒舌歌手Lizzo、英國歌手哈利史泰爾斯(Harry Styles)、民謠搖滾歌手布蘭迪卡莉(Brandi Carlile)。

今年葛萊美獎也向已故的音樂人致敬，包括去年10月過世的鄉村歌后羅莉塔琳恩(Loretta Lynn)、去年11月逝世的搖滾樂團Fleetwood Mac歌手及作曲人克莉絲汀麥克維(Christine McVie)、11月遇槍殺離世的饒舌團體Migos成員Takeoff。

葛萊美 吉兒·拜登 提名

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