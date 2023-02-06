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拜登與閣員 將分赴20州宣揚施政 2天30場活動

編譯潘勛／綜合5日電
拜登總統於1月5日在白宮召開內閣會議，發表國情咨文後，拜登將與閣員分別前往20州討論經濟施政。（美聯社）
拜登總統於1月5日在白宮召開內閣會議，發表國情咨文後，拜登將與閣員分別前往20州討論經濟施政。（美聯社）

白宮宣布，拜登總統在7日晚上發表國情咨文後，將與內閣閣員分別前往至少20個州，與各州討論他的經濟施政。

美聯社報導，據估拜登在第二次國情咨文上，將大力用在凸顯他過去兩年耗心盡力，創造就業、對抗通膨、改善全國基礎設施，同一時間加緊準備預期中的競選連任。

國情咨文發表後，拜登、副總統賀錦麗及內閣成員兩天將辦30多場活動，把訊息傳達給各社區美國人家。

白宮表示，拜登在國情咨文內將描述過去兩年如何促進就業機會出現歷史性成長、通膨在降低、工資提高、重建國家基礎設施、減少家庭開銷、應付氣候變化、投資在國家未來，協助以往經常被忽略的家庭。

拜登將在8日造訪威斯康辛州，討論創造就業，賀錦麗前往亞特蘭大市，推銷政府的潔淨能源。財長葉倫要造訪田納西州一處電池製造設施，農業部長維爾薩克(Tom Vilsack)前往北卡羅來納，討論對因應氣候而智慧生產；教育部長卡多納(Miguel Cardona)將前往內布拉斯加州奧瑪哈市一處高中，與學生討論降低大學教育成本。

拜登9日將前往佛州坦帕市，表達他煞費苦心降低處方箋藥價、保護社會安全制度及聯邦醫療保險(Medicare)。賀錦麗則在明尼蘇達州聖克勞德市(St. Cloud)宣揚電動車投資案；能源部長葛蘭霍姆(Jennifer Granholm)到內華達州卡爾森市(Carson City)，宣布投資電池生產；運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)則在路易斯安納州宣布，補貼1億5000萬元，取代查爾斯湖(Lake Charles)一座公路橋梁。

其他內閣級參訪行動，還有德州的退伍軍人事務、為奧克拉荷馬州非裔提供就業機會，怎樣堵住賓州的廢棄油氣井、堪薩斯州農牧場主如何行動以解決氣候變遷。官員還會拜訪亞利桑納、加州、德拉瓦、伊利諾、麻州、紐約及猶他等州。

拜登 就業 投資

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