我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

土耳其7.8強震波及敘利亞 2國至少640死上千人受傷

趕快登記：CVS女性免費體檢 沒醫保卡也可以

面對分裂國會…把反對黨打成激進派 拜登手握好牌？

記者顏伶如／綜合報導

共和黨在2022年期中選舉拿下眾院多數席次之後，這次是拜登總統第一次赴國會發表國情咨文(State of the Union)。紐約時報分析，對拜登而言，這場演說是在分裂政府(Divided Government)新時期讓一切重新開始的機會，雖然拜登將呼籲兩黨合作，但不管是拜登自己或其他人士，都不預期能夠實現。

紐時分析，拜登向來以有能力促成兩黨合作而自豪，喊出團結的訴求可能意外奏效，成為一把鋒利利器，能夠用來重擊勢力壯大的共和黨對手。

這場演說可能是拜登今年獲得最多電視觀眾收看的轉播，拜登顧問匿名受訪時分析，拜登將把自己塑造成講道理的人，願意在壁壘分明的政治態勢裡取得兩黨協議。拜登在演說中將列舉上台以來獲得共和黨支持而立法成功的法案，點名眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)與身為眾院多數黨的共和黨遵循先前的立法模式。

拜登顧問指出，期待眾院共和黨團同意合作如同緣木求魚，因此拜登將以麥卡錫出任議長過程中的共和黨內鬥、積極打算調查拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)卻無意推動國家大事做為對照，強調共和黨陣營的不成熟。

曾任前總統布希(George W. Bush)策略幕僚的魏納(Peter Wehner)指出，某些時候分裂政府其實對總統有利，讓總統將政策以合情合理的訴求呈現給民眾，「意思就是唯一不講理的人，就是那些反對政策的人」。

魏納表示：「如果想把反對黨塑造成走極端、激進派，拜登其實握有一手好牌，因為他們真的就是那樣。」他說：「且讓我們稱之為目標豐富的環境(target-rich environment)。」

周末期間，拜登在大衛營(Camp David)與白宮資深顧問討論講稿定稿，參加名單包括唐尼隆(Mike Donilon)、利德(Bruce Reed)、鄧恩(Anita Dunn)、芮契提(Steve Ricchetti)。白宮演講稿撰寫部主任雷迪(Vinay Reddy)、歷史學者米昌姆(Jon Meacham)也參加討論。

杭特‧拜登 共和黨 眾院

上一則

紐時：中國偵察氣球事件 凸顯美中溝通不暢

下一則

拜登與閣員 將分赴20州宣揚施政 2天30場活動

延伸閱讀

魯比歐批拜登太慢擊中國偵察氣球 損台日等夥伴信心

魯比歐批拜登太慢擊中國偵察氣球 損台日等夥伴信心
一顆氣球攪動美中關係 一文掌握事件始末和細節

一顆氣球攪動美中關係 一文掌握事件始末和細節
最新民調：多數美國人不樂見拜登和川普再戰2024

最新民調：多數美國人不樂見拜登和川普再戰2024
批太晚擊落中國氣球 共和黨議員：拜登試圖掩蓋

批太晚擊落中國氣球 共和黨議員：拜登試圖掩蓋

熱門新聞

疑似中國的間諜氣球從阿留申群島穿越加拿大後1日飄到蒙大拿州比靈斯上空被發現，正在菲律賓出差的美國國防部長奧斯丁召集包括參謀首長聯席會議主席密利及國防高層官員開會。討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。（美聯社）

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

2023-02-03 08:31
拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
美國已於4日擊落疑似用於中國間諜行動的氣球。目擊者拍到其掉落畫面。(截取自推特用戶@elitedevon)

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

2023-02-04 16:50
法新社報導，國防部發現，侵入美國領空的第一顆中國偵察氣球飛越敏感的彈道飛彈發射井所在地。（路透）

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

2023-02-04 07:02
貿易代表戴琪。(美聯社)

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

2023-01-31 09:06

超人氣

更多 >
佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光

台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光