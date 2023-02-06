面對分裂國會…把反對黨打成激進派 拜登手握好牌？

共和黨 在2022年期中選舉拿下眾院 多數席次之後，這次是拜登總統第一次赴國會發表國情咨文(State of the Union)。紐約時報分析，對拜登而言，這場演說是在分裂政府(Divided Government)新時期讓一切重新開始的機會，雖然拜登將呼籲兩黨合作，但不管是拜登自己或其他人士，都不預期能夠實現。

紐時分析，拜登向來以有能力促成兩黨合作而自豪，喊出團結的訴求可能意外奏效，成為一把鋒利利器，能夠用來重擊勢力壯大的共和黨對手。

這場演說可能是拜登今年獲得最多電視觀眾收看的轉播，拜登顧問匿名受訪時分析，拜登將把自己塑造成講道理的人，願意在壁壘分明的政治態勢裡取得兩黨協議。拜登在演說中將列舉上台以來獲得共和黨支持而立法成功的法案，點名眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)與身為眾院多數黨的共和黨遵循先前的立法模式。

拜登顧問指出，期待眾院共和黨團同意合作如同緣木求魚，因此拜登將以麥卡錫出任議長過程中的共和黨內鬥、積極打算調查拜登次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)卻無意推動國家大事做為對照，強調共和黨陣營的不成熟。

曾任前總統布希(George W. Bush)策略幕僚的魏納(Peter Wehner)指出，某些時候分裂政府其實對總統有利，讓總統將政策以合情合理的訴求呈現給民眾，「意思就是唯一不講理的人，就是那些反對政策的人」。

魏納表示：「如果想把反對黨塑造成走極端、激進派，拜登其實握有一手好牌，因為他們真的就是那樣。」他說：「且讓我們稱之為目標豐富的環境(target-rich environment)。」

周末期間，拜登在大衛營(Camp David)與白宮資深顧問討論講稿定稿，參加名單包括唐尼隆(Mike Donilon)、利德(Bruce Reed)、鄧恩(Anita Dunn)、芮契提(Steve Ricchetti)。白宮演講稿撰寫部主任雷迪(Vinay Reddy)、歷史學者米昌姆(Jon Meacham)也參加討論。