「核彈發射手」罹癌 疑與在射發井工作有關

據軍方內部報告顯示，多名幾十年前曾在蒙大拿州核彈基地工作的人員，最近驗出罹患血癌，而且跡象顯示得病可能跟他們服役有關。（美聯社）

華盛頓郵報4日報導，據軍方內部報告顯示，多名幾十年前曾在蒙大拿州核彈基地工作的人員，最近驗出罹患血癌，而且跡象顯示得病可能跟他們服役有關，其中一名已經逝世。而大多數罹癌飛彈發射手都是30來歲及40來歲男性，年齡遠低於診斷出罹患非何杰金氏淋巴瘤的中位數年齡67歲。

美聯社先前在23日也率先披露，指出這些軍人的職務稱為飛彈發射手，最資深者25年前奉派到「梅爾史卓姆空軍基地」(Malmstrom Air Force Base)服役；基地設有龐大的150枚「義勇兵三型」(Minuteman III)洲際彈道飛彈發射井；太空 軍中校席貝克(Daniel Sebeck)1月簡報表示，九名軍官經診斷罹患非何杰金氏淋巴瘤。

飛彈發射手有時在射發井連待數日。（美聯社）

席貝克在提呈給太空軍單位的投影片中表示，跡象顯示，癌症 與官兵在梅爾史卓姆空軍基地服役有關；飛彈發射手罹癌高到不成比例，特定來說就是淋巴瘤，令人關切。

美聯社21日以電郵洽詢席貝克，但他拒絕評論，只表示投影片還「不是定論」。但是在投影片當中，他表示對太空軍茲事體大，原因在多達455名前飛彈發射手現服役於太空軍，至少包括被驗出罹癌九人中的四人。

空軍發言人安‧史帝法尼克(Ann Stefanek)致美聯社聲明中表示，高層知悉癌症可能與飛彈戰鬥組員在該基地服役有關；簡報裡的資訊已經與空軍部醫務總監、軍方醫學 專家分享，正搜集數據以便深入了解。

飛彈發射手都搭乘垂直升降機深入地下，到不大的操作碉堡；碉堡有很厚的鋼筋水泥牆包覆，官兵們有時連待數日，以備一旦總統下令，便啟動發射按紐。

國家衛生院(NII)指出，成人罹患非何杰金氏淋巴瘤的中位數年齡在67歲，但是飛彈發射手罹癌的年紀要遠輕得多，經常在例行的任務醫檢中查出來，都在20幾歲。