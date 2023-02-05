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1年治療費2.65萬…阿茲海默新藥上市 離治療還早

記者胡玉立／綜合報導
FDA上月加速批准阿茲海默氏症新藥Leqembi上市，適用於輕度或早期阿茲海默病患者。(美聯社)
FDA上月加速批准阿茲海默氏症新藥Leqembi上市，適用於輕度或早期阿茲海默病患者。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局FDA）上月加速批准上市的日本衛采(Eisai)藥廠新藥Leqembi，是全球第一種經臨床實驗證明可減緩阿茲海默氏症的藥物，但受到承保範圍有限和醫療體系需要時間安排設置等因素影響，絕大多數患者還要等幾個月才能展開新藥治療。

Leqembi適用於輕度或早期阿茲海默病患者；研究顯示，Leqembi可適度減緩此症，但醫界還不確定它能如何讓患者更獨立自主。所有使用此新藥的患者將率先展現此藥成效。

衛采藥廠表示，患者每兩周透過靜脈注射給藥一次；公司已將Leqembi運往美國專業藥品配送中心，可連夜送至醫療院所。衛采發言人霍曼（Libby Holman）表示，藥物處方已寫好，希望患者很快開始接受治療。

Leqembi治療一年費用約2萬6500元。無保險的自費患者可開始治療。但大多數潛在候選用藥患者使用聯邦醫療保險（Medicare），Medicare現階段只為參與此藥測試研究的患者承保，目前沒有此類研究接受新患者。非營利性阿茲海默氏症協會公共政策長埃格（Robert Egge）說：「理論上的保險大門是完全關閉的。」

去年，由百健（Biogen）藥廠生產的另一種阿茲海默氏症藥物Aduhelm上市時，Medicare也做出類似承保決定。

Leqembi獲FDA特別批准後，衛生部旗下的聯邦醫療服務中心(CMMS)曾表示可能重新考慮承保立場。若今年稍晚此藥獲FDA完全批准，承保範圍也可能變化。

洛杉磯Cedars-Sinai衛生系統神經學家克里曼（Sarah Kremen）表示，醫生可能要幾個月到一年多的時間，才能診斷和確定患者是否適用Leqembi。有些醫生可能會猶豫是否開立Leqembi，畢竟目前不清楚它會如何幫助患者或影響日常生活，同時也要考慮服藥患者可能出現腦腫脹和出血等不確定性；「我認為這是很重要的利弊考量，」她說。

聯邦醫療保險 FDA 食品暨藥物管理局

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