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舊金山加大追蹤9年：安眠藥助長失智風險 白人更甚

編譯潘勛／綜合4日電
最新研究指出，五花八門的安眠藥，會增加失智症的風險。（Getty Images）
最新研究指出，五花八門的安眠藥，會增加失智症的風險。（Getty Images）

吃安眠藥幫助入睡、睡久一些，對現代人聽來似乎很省事，但舊金山加州大學最新研究指出，五花八門的安眠藥，包括苯二氮平類(Benzos)、唑吡坦(Ambien)及抗憂鬱症藥，都會增加衍生失智症的風險，對白人更是如此。

美國新聞網(US News)報導，研究團隊發現，用藥種類及劑量，就解釋失智風險提高，都扮有角色；更叫人矚目的是，新研究踵續更早研究，指出事實上非裔比起白人，罹患阿茲海默症的機率真的更高。研究結論指出，非裔有不同的風險因子及失智表徵。

研究的作者群進行最新研究時，找了大約3000名年紀較長、沒有失智症的成年人；這些人都參與「健康、老化及身體組成」(Health, Aging and Body Composition)研究，接受學者們追蹤平均達九年。他們的年齡平均為74歲，42%是非裔，58%是白人。

研究過程中，20%參與者出現失智現象；「經常」或「幾乎總是」靠安眠藥的人，比起「決不」或「很少」的，出現失智症的機率高79%。

非裔一般服用安眠藥要明顯少得多；若專看非裔受測者，經常服藥的人相形全不或者很少的人，失智症發作的機率顯然不太高。

論文領銜作者冷月(Yue Leng，音譯)表示，此間差異或可歸因於社經地位；有管道拿到安眠藥的非裔參與者，可能是特定一群人，社經地位高，故此認知能力儲備較高，如此讓他們較不容得失智症；但也有可能某些安眠藥，讓某些人得失智症的機率較高。

研究作者指出，白人(7.7%)比起非裔(2.7%)，經常(每月吃藥5到15次)或幾乎總是(16次到天天)服用安眠藥達三倍。白人服用苯二氮平類安眠藥入眠，幾達兩倍；服用曲唑酮 (trazodone) 抗憂鬱劑的機率為十倍。

冷月在論文總結指出，未來的研究可望進一步釐清安眠藥對認知方面的風險，還是其實有功，此外多了解藥物對族裔的影響。總而言之，只要可能不吃安眠藥比較好。

論文發表於「阿茲海默症期刊」(Journal of Alzheimer s Disease)。

失智 非裔 阿茲海默症

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