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偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

拜登賀錦麗訪費城 秀政績不忘猛批川普

編譯盧炯燊／綜合3日電
拜登總統與賀錦副總統3日在費城出席民主黨會議，傳遞重要訊息。左為費城的社區除鉛毒維組織負責人克提絲。(美聯社)
拜登總統與賀錦副總統3日在費城出席民主黨會議，傳遞重要訊息。左為費城的社區除鉛毒維組織負責人克提絲。(美聯社)

總統拜登與副總統賀錦麗3日到費城出席民主黨全國委員會會議並展開連串推廣政策活動，其間拜登在全國委員會會議上發言時，儼然已是參加角逐連任總統者。

拜登表示，「無論誰來當總統，未來15年將會發生根本性變化，而問題在於我們會繼續領先群雄？還是就此結束？」

他聲稱並不是說所做的一切都是對的，甚至在未來的一段時間裡還會犯下錯誤，然而他的態度是正確的。拜登這個說法，顯然是想扭轉大多數美國人對他能力失去信心的趨勢。

賀錦麗更直接的說，目前並不是只是拍拍背讚揚一下便算數，而是要貫徹到底。

隨著即將於下周發表國情咨文，拜登再次呼籲在政治上團結，同時繼續猛烈抨擊前總統川普及其「讓美國再次偉大」運動，大力指責共和黨的議程是如此極端，必須不斷指出對方的企圖。

拜登與賀錦麗在全國委員會上也多方說明政府取得的成功，包括經濟增長、主要基建案、醫療保健以及國會批准的綠色技術開支計畫等。

兩人在前往費城前數小時，一份強勁的就業報告顯示，雇主上個月淨創造了51萬7000個工作崗位，超出了經濟學家的預期，拜登因此藉機聲稱這是驚人的好消息。

兩人在出席黨內會議前也參觀了一家水處理廠，其間拜登再次為耗資150億元，用於在全國拆除更換含鉛食水管道邀功。 他說，這是基本尊嚴問題，水中含鉛再少也不安全，沒有任何。

這項更換水管的管金，是兩黨在國會所通過的1.7兆元基建法案撥款之一。

一般預計拜登在未來數星期後會宣布競逐連任，由於民主黨團結一致應對共和黨控制的國會眾議院，因此黨內迄今沒有出現主要挑戰者，這對拜登極為有利，而他在全國委員會的姿態即有如一個已經是代表民主黨的總統候選人。

目前拜登只需對共和黨發動政治攻勢即可，部分民主黨人對此也樂見其成。

拜登 民主黨 共和黨

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