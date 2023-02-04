暴增18.5%…國人卡債破9300億 至少17年才能付清

愈來愈多消費者依靠信用卡負擔上漲的生活成本，讓2022年年底信用卡債務總額達到9306億元新高。(美聯社)

聯邦準備理事會(Federal Reserve) 1日宣布再升息一碼後，信用卡 的年利率 (APR)平均已接近20%，而且還會繼續上升，與此同時，愈來愈多消費者依靠信用卡負擔上漲的生活成本，對於大部分國人來說，通膨與升息可說是雪上加霜。

根據信用數據公司「環聯」(TransUnion)的數據，2022年年底信用卡債務總額達到9306億元新高，比一年前多了18.5%，同期平均餘額上升至5805元。

消費金融服務公司Bankrate計算顯示，接近20%的年利率，若以最低限度的金額支付此平均信用卡餘額，需要17年以上才能付清債務，並且需要支付超過8213元的利息。

環聯美國研究與諮詢副總米雪爾·蘭里(Michele Raneri)表示：「無論是買新車或買雞蛋，消費者會持續受到高通膨及聯準會加息大大小小的影響。」

總體上，第四季新增了2.02億個新信用卡帳戶，主要為Z世代或18歲至25歲的族群，信用卡總數達到5億1840萬新高。

根據環聯資訊，隨著國內的信用卡帳戶增加，更多消費者屬於次級借貸人(通常指信用評分為600或以下的借貸人)，部分原因是大批更年輕的借貸人獲得信用卡。

但報告也發現，隨著借貸機構擴大開放新手使用信用卡，拖欠卡債的情況也跟著增加。

蘭里指出，只要失業率保持低點，消費者支付卡債的能力就越好，「若失業率上升，並且看到欠債的情況增加，這代表是更長期的問題。」當前失業率處於53年來的低點。

線上貸款 市場LendingTree的首席信用分析師舒爾茲(Matt Schulz)表示持卡人有幾個選擇，0%的餘額代償信用卡比前一年更多，仍然是國人對抗信用卡債的其中一大利器。

借貸人也可以再融資利息更低的個人貸款，儘管其利率近期也有上升，但平均10%仍遠低於目前的信用卡利率。