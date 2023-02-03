發芽開花 早春已到…賓州彭蘇唐尼鎮土撥鼠「菲爾」錯了

多地出現春天提早到來的跡象，有些植物提早發芽，鬱金香也提前開花。(Getty Images)

一年一度的土撥鼠日2日登場，賓州彭蘇唐尼鎮(Punxsutawney)土撥鼠菲爾(Phil)預測今年冬天還有六周才會結束，然而在全國許多地區已經可以看到春天提早到來的跡象，這些信號在各地不盡相同，但更溫暖的冬季氣溫確實促使萬物的步調加快。

「美國國家物候學網路」(USA National Phenology Network)生態學者羅斯馬汀(Alyssa Rosemartin)指出，南方通常比其他地區更早迎接春天到來，但今年更是提早了「20至25天」，他表示：「以往從來沒有這麼早過，這很驚人。」

德州 西部、阿肯色州南部、路易斯安納州南部、密西西比州東部全都迎接「物候學網路」所記錄40年來最早的春季；阿拉巴馬、喬治亞、北卡、南卡州的春季則比平均紀錄提早一至兩周。

根據「物候學網路」所述，其他地區也正經歷早春，俄勒岡州、英屬哥倫比亞的赤楊樹(Red alder)1月已開始發芽，是14年來的最早紀錄；印地安納州的鬱金香提前一個多月開花；緬因州 、明尼蘇達州皆可看到早春跡象。

東南區域氣象中心(SERCC)的數據顯示，洛磯山脈以東的許多區域出現有紀錄以來最溫暖的1月，從德州麥卡倫(McAllen)到緬因州霍爾頓(Houlton)，平均溫度比正常紀錄高華氏6到10度。

今年的早春跡象跟隨近幾十年來更大的暖化趨勢，分析表明美國冬季的變暖速度比其他季節還快，過去50年，每個州的冬季平均氣溫至少上升華氏1度，七成區域至少增加3度；研究顯示，全球的冬季時長也在縮短。

羅斯馬汀指出：「氣候變遷 增加每個與其相關事件的機會，使得冬天更暖、更短，春天更早。」

儘管研究顯示氣候變遷使整體冬季變暖，但仍可能出現強烈的寒流，冬季氣候仍可能帶來寒冷的天氣。