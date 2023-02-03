春天何時到？ 賓州土撥鼠：6周後 紐約土撥鼠：春天不遠了

賓州西部的土撥鼠「菲爾」2日預測：冬天還要六周才會結束。(美聯社)

春天何時到？北美洲有些人相信住在地洞裡的土撥鼠知道答案，每年都要向牠們請益；賓州 西部的土撥鼠「菲爾」2日預測冬天還要六周才會結束；不過，紐約市的土撥鼠「洽克」則預測今年春天將提早到來。

土撥鼠日是北美地區的一個傳統節日。每年2月2日，美國和加拿大許多城市和村莊都會慶祝這個節日，一代又一代的土撥鼠一直擔負著預報時令的任務。根據傳說，如果土撥鼠能看到自己的影子，那麼冬天還有六個星期才會結束；如果牠看不到影子，春天不久就會來臨。

賓州彭蘇唐尼鎮(Punxsutawney)盛大舉行土撥鼠菲爾(Phil)開示慶祝活動，當地人一大早就把牠從大樹根底下的洞請出來，看看牠是否看到自己的影子。

彭蘇唐尼鎮在匹茲堡東北65哩。土撥鼠節慶源自德國人有關土撥鼠的傳說。每年總有數千人不辭千里，趕來一睹菲爾發布「年度冬春交接時間」的氣象預報。

國家海洋與大氣層管理局把菲爾的預報拿來跟實際結果做比較，發現菲爾的表現「平平」，準確率僅40%。

賓州菲爾的歷史紀錄從1887年開始，136年來，準確預報冬天結束的紀錄有100次，其中有10年不算，因為沒有把紀錄保存下來。牠去年和前年都預測冬天還要一個半月才結束。

彭蘇唐尼鎮的菲爾不是美國唯一預報冬天何時結束的「名鼠」，紐約史泰登島公園內的「史坦登島洽克」(Staten Island Chuck)也是廣為人知且廣受報導的另類氣象預報專家。

紐約人2日也隆重舉辦紐約版土撥鼠節，向洽克請益，得到的答案是：今年春天會提早到來。

今年土撥鼠「洽克」預報時令的活動在網上現場直播。新冠疫情 以來，公眾就不允許到動物園 現場觀看這項活動。史島動物園董事會董事弗魯(William Frew)介紹，「洽克」預測的準確率達80%。過去13年，在預告早春或還有六周冬天方面，「洽克」的預測一直是準確的。從1981年以來，土撥鼠「洽克」一直被稱為「氣候土撥鼠」。