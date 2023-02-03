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54%犯罪槍枝 在3年內購買 從買槍到犯罪時間 20年來愈見縮短

記者胡玉立／綜合報導
佛州一名消費者正在槍店購槍；一份研究報告顯示，一把槍枝從購買到在犯罪現場收回之間的周轉時間愈來愈短。(Getty Images)
佛州一名消費者正在槍店購槍；一份研究報告顯示，一把槍枝從購買到在犯罪現場收回之間的周轉時間愈來愈短。(Getty Images)

在政府努力應對暴力犯罪、尤其是槍枝犯罪不斷增加之際，一項針對20多年來美國槍枝犯罪的聯邦最廣泛研究報告指出，一把槍枝從購買到在犯罪現場收回之間的周轉時間愈來愈短，顯示合法購買的槍枝更快被用在全國進行犯罪活動。

由聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)發布的報告還提到，改裝後的半自動槍枝使用情況激增，半自動槍枝改裝後，能像機關槍一樣持續發射子彈；而所謂「幽靈槍」緝獲量也持續增加，這類私製槍枝難以追踪。

ATF是在司法部長加蘭德(Merrick Garland)指示下，首次針對20多年來的犯罪槍枝販運進行綜合研究。ATF局長戴托巴赫(Steven Dettelbach)表示，「資訊就是力量」，報告大部分數據過去並未廣泛公開，報告目的是協助警察和政策制定者減少槍枝暴力。

報告顯示，2021年警方在犯罪現場緝獲的槍枝54%在三年內購買，從2019年以來呈現兩位數增長。周轉時間更快，可能代表非法販運槍枝或代購槍枝盛行。在犯罪現場查獲的許多槍枝購買時間不到一年。新冠疫情期間槍枝銷售破紀錄，則導致美國新槍總數量顯著增加。

報告指出，大多數犯罪槍枝是在購買後易手。報告也證實司法部副部長莫納可(Lisa Monaco)提到的槍枝失竊情況嚴重：2017年至2021年有逾107萬把槍通報失竊，多達96%是私人持有。

報告還顯示，將合法半自動武器改裝成非法全自動武器的數量增加五倍以上。2012年至2016年，ATF收回814件非法改裝全自動武器，2017年至2021年躍升至5414件。

報告還追溯了「幽靈槍」的興起，這種私製、無序號槍枝在全國各地犯罪現場愈來愈常出現。ATF在2021年總計追查了1萬9000多支私製槍枝，是前一年的兩倍多。

此數字出現躍升的其中一個原因是，ATF鼓勵警方提供沒收武器以進行追踪，儘管它們未必能像典型槍枝那樣提供各種訊息，但這些具有獨特彈道等特性的私製武器，對調查人員來說仍相當有用。

司法部 暴力犯罪 警察

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