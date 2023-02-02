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「菲爾醫生」播21年 麥格勞脫口秀宣告落幕

記者張聲肇／綜合報導
脫口秀「菲爾醫生」播出21年後，72歲的主持人麥格勞宣布將落幕。（取自官網）
脫口秀「菲爾醫生」播出21年後，72歲的主持人麥格勞宣布將落幕。（取自官網）

心理學專家麥格勞(Phillip McGraw)主持的日間脫口秀「菲爾醫生」(Dr. Phil)播出21年後，宣布將落幕。

這位德州心理學者經常上電視名人歐普拉溫芙蕾(Oprah Winfrey)的節目，獲她賞識，開闢專向大眾提供生活建議的脫口秀，是歐普拉秀衍伸出來最著名的電視節目之一，2002年9月開播。

麥格勞說，透過這個節目「我們幫助過數千個來賓、數百萬觀眾，解決毒癮、婚姻、心理健康和育兒等種種問題。這真的是我人生和職涯當中，讓我匪夷所思的一個篇章。可是，我做節目的時間從白天移到別的時段後，我希望做的事情還很多。」

傳統的廣播電視季節目今年春季就結束，但是「菲爾醫生」最後一集何時播出，還沒決定。

麥格勞今年已72歲，他說他想把精力擊中到晚間精華時段的節目上，正在規畫明年初推出，確切內容還在構思。

新的「菲爾醫生」節目雖然不再製作，舊的不會從電視上消失，聯播他節目的哥倫比亞(CBS)媒體集團說，各電視台有興趣重播舊作，或配合未來季節的新內容，擇要播出，都歡迎洽談。

這種節省製作成本的做法，由「茱蒂法官」(Judge Judy)創風氣之先；原創的「茱蒂法官」節目最後一集2021年6月播出，迄今仍在各電視台重播，持續受到觀眾的喜愛。

CBS媒體集團總裁羅卡修(Steve LoCascio)說，CBS打算和各圖書館長期合作，讓「菲爾醫生」繼續教育、開導民眾。

歐普拉 德州 心理健康

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