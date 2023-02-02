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NFL傳奇四分衛布雷迪又退休 堅稱這次「來真的」

記者胡玉立／綜合報導
請寫圖說 美足傳奇四分衛布雷迪1日再度宣布退休，他說這次是「真的」不再復出。（Getty Images）
請寫圖說 美足傳奇四分衛布雷迪1日再度宣布退休，他說這次是「真的」不再復出。（Getty Images）

美式足球聯盟(NFL)傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady) 1日再度宣布退休；但這回他堅稱是「來真的」，將永久引退，不再復出。

現年45歲的布雷迪是NFL史上最成功四分衛，他23年的空前職涯，先後率領新英格蘭愛國者隊（New England Patriots）和坦帕灣海盜隊（Tampa Bay Buccaneers）拿下七次超級盃冠軍。1日他宣布高掛球衣，恰好與他在2021年賽季結束後首次宣布退役日期，相隔一年。

布雷迪在社群媒體發布近一分鐘短片說：「早安各位，我要立即切入正題。我要退休了。真的。」

一年前，布雷迪在Instagram發出長文宣布退役，40天後就又重回球場，再為海盜隊效力。海盜隊本賽季再次打入季後賽，但季後賽首場比賽失利。布雷迪是否再繼續領軍，很快受關注。

在影片中，布雷迪說：「我知道上回這事弄得很大，所以今早我一醒來，就想按下錄影鍵讓你們知道。我不會長篇大論。那篇情緒超濃的退休文章，我去年用掉了。」「我真的非常感謝你們，感謝你們每個人對我的支持。謝謝你們讓我實現絕對的夢想。我不會改動任何事。愛你們。」

布雷迪曾效力愛國者隊19年，6度助該隊拿下超級盃冠軍；2020年轉助海盜隊拿下超級盃冠軍，也是該隊史上第二座殊榮。他的傳球碼數（8萬9214碼）與傳球達陣數（649次）都是NFL史上第一，也是唯一參加超級盃逾五次、唯一五度獲選超級盃最有價值球員（MVP）者。

他還擁有常規賽勝場 (251次)、超級盃出場 (10次)、季後賽和勝場 (48次、35次) 及季後賽傳球碼數 (1萬3400碼) 和傳球達陣數 (88次) 紀錄。

布雷迪去年宣布退休反悔後，與巴西超模妻子吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）關係緊張，去年10月海盜隊賽季期間宣布離婚，結束長達13年婚姻。

美足傳奇四分衛布雷迪1日再度宣布退休，他說這次是「真的」不再復出。(美聯社)
美足傳奇四分衛布雷迪1日再度宣布退休，他說這次是「真的」不再復出。(美聯社)

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