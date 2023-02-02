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打擊種族主義 Yelp去年刪歧視言論 比前一年多10倍

記者胡玉立／綜合報導
Yelp美食評價網站公布報告顯示，該平台去年主動預先刪除了2000多則含種族歧視的商家評論，比前一年大增十倍。（取材自官網）
Yelp美食評價網站公布報告顯示，該平台去年主動預先刪除了2000多則含種族歧視的商家評論，比前一年大增十倍。（取材自官網）

Yelp美食評價網站1日公布年度信任安全報告顯示，該平台去年在上線前主動預先刪除了2000多則含種族歧視的商家評論，比前一年大增十倍；各族裔仇恨言論內容增幅最大者，是詆毀亞裔人士和亞裔自營企業的評論。

有關反亞裔仇恨的評論，2021年Yelp僅主動預先刪除九則；2022年則暴增到有475則被刪。

被Yelp刪除的種族歧視評論大幅增加，反映總部位於舊金山的Yelp努力打擊種族主義內容，也凸顯這個以評論和改善餐館服務聞名的網站，免不了陷入美國當前網路文化爭戰中。

在洛杉磯郊區經營Curry Up Cafe餐廳的克里斯多福‧王(Christopher Wong)告訴美聯社，他的店曾被人在Yelp網站評論道：「我不會讓我的狗在這裡吃東西，因為他們可能會煮了牠，老闆為中國政府工作。」如此仇恨滿滿的評論，在王和熟客們向Yelp投訴後，已被刪除。但王說：「本有機會成為老顧客的人看到這則評論，說不定就不來了。」

Yelp自2020年開始追蹤平台上的種族仇恨言論，當時亞裔正蒙受與新冠病毒相關的種族仇恨升高現象。密西根大學市場行銷教授賈斯汀·黃(Justin Huang)表示，在此情況下，針對餐廳而來的種族仇恨評論增加，不令人意外。他和團隊的最新研究發現，與同地區非亞洲餐廳相比，亞洲餐廳2020年顧客少了18%，收入損失逾70億元。賈斯汀‧黃說：「疫情期間對亞裔的污名化確實無處不在。」

Yelp表示，去年共刪除2萬6500則違反仇恨言論、威脅或猥褻規定的商家評論，比前一年增加1300條。

自疫情以來，Yelp調整了辨別和刪除種族主義內容規範；2020年開始允許企業標識東主是非裔、拉丁裔、亞裔或男女同性戀、雙性戀、跨性別與酷兒(LGBTQ)，Yelp還會在客戶評論發布上網前，主動評估仇恨言論。

Yelp用戶運營副總裁馬利克(Noorie Malik)表示，公司積極刪除「不可靠」評論(包括仇恨言論在內)。

亞裔 種族歧視 疫情

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