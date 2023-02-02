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新修正非裔研究AP課程 剔除「批判性種族理論」引議

記者胡玉立／綜合報導
佛州州長德桑提斯在1月23日宣布要阻止州立大學開設「批判性種族理論」課程，大學理事會隨後也宣布取消此課程，引起非議。（美聯社）
佛州州長德桑提斯在1月23日宣布要阻止州立大學開設「批判性種族理論」課程，大學理事會隨後也宣布取消此課程，引起非議。（美聯社）

曾遭佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)等保守派批評並揚言禁止教授的「非裔研究」大學先修(AP)課程，1日在非裔歷史月首日公布新課程內容；遭受批評的部分內容已被淡化，大學理事會(College Board)此舉已引發部分非裔團體的批評。

監督AP課程的大學理事會執行長科爾曼(David Coleman)表示，此課程「堅定地迎向非裔歷史文化的事實和證據」。

不過，「國家非裔正義聯盟」(NBJC)執行理事瓊斯(David Johns)痛批大學理事會已屈服於德桑提斯的「極端主義反非裔審查制度」，並稱新課程是「對全國數百萬非裔生活經歷的侮辱」。

該課程正在全美60所試點學校測試中，下學年將擴展至另外數百所高中。根據新教學框架，最具爭議的「批判性種族理論」(critical race theory)已被取消，至於「黑人的命也是命」(BLM)和酷兒(queer)生活等主題則不在考試範圍內，僅被列入選修項目中。

此前，可能成為2024年共和黨總統候選人的德桑提斯，禁止佛州公立學校講授該課程，引發學校該如何教授種族議題的新政治辯論。

佛州政府1月指該課程中宣揚現代美國社會壓迫女性和非裔等少數族裔的觀點，介紹「非裔酷兒研究」和使用資本主義批評者文章，並不合適。佛州教育廳告知大學理事會，除非做出改變，否則禁上此課。德桑提斯上周說：「我們要的是教育，而非灌輸。」

大學理事會表示，課程開發商諮詢了包括歷史悠久的非裔機構在內的200多所大學；該課程分為四單元：非洲僑民起源、自由奴役和反抗、自由實踐、運動和辯論。

試點學校之一，路易斯安納州巴頓魯治磁石高中(Baton Rouge Magnet High School)很多學生對這門課感興趣。17歲的歐陽(Malina Ouyang)表示，這門課有助填補她所學知識的空白，「它讓我明白，很多東西其他課都沒提到。」16歲的埃文斯(Matthew Evans)說，這門課讓他了解非裔歷史多種觀點；他說，政治爭議只是「干擾」、「若有人想將某件事消音，只會讓人更想了解它」。

非裔 德桑提斯 佛州

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