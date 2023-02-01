持攻擊步槍掃射目標百貨 內州男遭擊斃

一名男子在內布拉斯加州奧馬哈一家目標百貨店裡開槍；警方趕抵現場後將槍手擊斃。（美聯社）

警方指出，一名攜帶AR-15攻擊步槍及大量彈藥的男子31日下午在內布拉斯加州 奧馬哈(Omaha)一家目標百貨 (Target)店裡開槍；槍聲響起後讓消費者與店員驚慌失措，急忙尋找安全地點避難，有人甚至躲到廁所馬桶上；警方獲報趕抵現場後將槍手擊斃，至截稿時為止沒有傳出其他傷亡。

警方指出，年齡約30多歲的白人男子進入目標百貨之後，在店裡連開數槍，至於男子開槍時是否針對特定人士，則有待進一步調查。

奧馬哈警察 局長舒馬德爾(Todd Schmaderer)說，舒馬德爾說，第一波抵達現場的員警進入店內，並將槍手擊斃；之後，員警在店裡搜索好幾回，確認是否有受害者，因為事發當時許多民眾紛紛躲起來。

目標百貨21歲員工蘿倫‧墨菲(Lauren Murphy)說，事件發生時剛好是她的休息時間，她在店面前方的洗手間裡聽到槍聲。她說，收到簡訊通知說，如果不能留在原地就趕快逃跑，所以她躲進廁所裡，爬到馬桶上並把腳舉起，連忙傳送簡訊給家人及親友說她很愛他們。她說，聽到隔璧廁所有小孩在哭泣。

墨菲說：「我害怕的就是，我可能上班時遭遇不測。」她表示：「我緊緊抓著馬桶邊緣，把腳撐著離開地面，確保我不會被人看到。」

另一名21歲目標百貨員工賈柏森(Samuel Jacobsen)則說，正為顧客下單採購取貨突然聽到第一聲槍響。他說，無法確認聽到響聲為何，因此繼續工作。他說：「同事從我身邊跑過，她說『有人有槍，快逃！』」賈柏森表示，此時才驚覺大難臨頭，不斷想著「我要逃出去」。

賈柏森逃到商店後方，傳送簡訊詢問同事們是否安全無恙。

62歲消費者凱西‧馬漢納(Cathy Mahannah)回憶說，店裡傳出槍響之後，眾人陷入驚慌失措。她說，當時正在大門附近為家人挑選情人節應景商品，突然聽到一聲巨響，以為有物品掉落，旋即看到很多人衝出店外。

馬漢納說，一名消費者對她說有槍手在店裡開槍，於是她也跟著跑出店外。她說，至少在店裡聽到另一聲槍響，跑到店外之後又聽到更多槍響。