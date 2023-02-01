田州非裔青年遭警圍毆亡 賀錦麗將出席喪禮

曼菲斯非裔青年尼科爾斯被警毆打致死後，民眾在案發現場守夜哀悼。(路透)

白宮 31日宣布，副總統賀錦麗 計畫赴田州曼菲斯參加遭該市警員群毆致死的29歲非裔青年尼科爾斯(Tyre Nichols)喪禮；尼科爾斯因交通臨檢遭警察 攔下後卻被圍毆成重傷，住院三天後不治。

副總統新聞秘書艾倫(Kirsten Allen)說，賀錦麗應尼科爾斯母親和繼父之邀，出席喪禮；她31日和尼科爾斯家人通電話，向他們致哀。拜登總統上周已和死者家屬通過電話。

艾倫說，和賀錦麗同時出席喪禮還有前亞特蘭大市長、現任總統顧問凱莎‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)和前紐奧良市長、現任白宮資深顧問蘭德魯(Mitch Landrieu)。

元月7日將尼科爾斯毆成重傷導致死亡的五名非裔員警已被開除，並遭二級謀殺罪名起訴。公布的錄影紀錄顯示，除了這五人，還有不少官員該出面制止這齣悲劇而無動於衷；經調查後，另兩名曼菲斯警長辦公室員警已被懲處，三名急救隊員被開除，另外，白人警察漢普希爾(Preston Hemphill)和另一姓名未公布的警察30日也遭停職處分。

尼科爾斯家人、牧師夏普頓( Al Sharpton)和尼科爾斯家族律師克蘭普(Ben Crump )31日晚在曼菲斯歷史性地標梅森會堂(Mason Temple)，也就是馬丁路德金恩博士被暗殺前發表最後一次演講的地方，向全國民眾說明此事件的最新發展。六名涉案員警屬於專門對付暴力犯罪的「天蠍」小組(Scorpion)，該小組已被暫停運作。