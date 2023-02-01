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美國國防部長將訪菲律賓 傳促開設4美軍基地

編譯張佑生／綜合報導
美國與菲律賓軍隊2018年在菲國萊特島進行年度例行聯合軍演「肩並肩」，包括陸戰隊搶灘登陸。（美聯社）
美國與菲律賓軍隊2018年在菲國萊特島進行年度例行聯合軍演「肩並肩」，包括陸戰隊搶灘登陸。（美聯社）

國防部奧斯丁(Lloyd Austin)造訪菲律賓前夕，華盛頓郵報與華爾街日報分別報導，奧斯丁此行將促簽菲律賓向美軍開放多達四個軍事基地的協議，包括在菲國最北端鄰近台灣的呂宋島設置美軍基地，達成協議後，美軍將在菲律賓的一些基地輪流駐紮。這是華府擴大其在該地區戰略足跡以應對中國威脅的最新舉措。

奧斯丁行程尚未公布，但菲國多個消息來源透露，正在南韓訪問的奧斯丁將於2月2日抵達馬尼拉，先後拜會菲國國防部長賈維茲和總統馬可仕，宣布美軍基地協議。

菲國官員表示，其中兩個基地可能位於菲律賓北部的呂宋島和西南部的巴拉望省，雙方仍在磋商，目前還不清楚另外兩個基地的位置以及將涉及多少美軍。分析家表示，呂宋島的基地有利於美軍在台灣發生衝突或南海有事時，迅速做出回應。

官員說，作為回報，美國提出向菲律賓提供包括無人機在內的軍事援助，以便菲軍能夠監測南海的情況。

這項協議是美國一項更廣泛努力的一部分，目的是在整個亞太地區部署眾多較小規模的軍事力量、鞏固舊聯盟、組建新聯盟，以對抗中國在該地區與日俱增的影響力。

國防部官員說，如衝突爆發，在菲律賓各地輪流部署較小規模部隊可在更大範圍內為美軍提供更多後勤支持。

菲律賓駐美大使羅穆爾茲表示，菲美的軍事同盟關係正不斷演進，奧斯丁的造訪將強化兩國現有的三大軍事協議，包括「美菲聯防條約」(MDT)、「兩軍互訪協定」(VFA)和「加強防務合作協議」(EDCA)：「我認為訪問期間不會出現其他戲劇性的發展」。

年初曾公布台海系列兵推結果的華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)東南亞部門主任波林指出美菲協議的重要性：「協議之所以重要不僅限於台灣或南海有事，而是菲國體認到強化與美軍事同盟之際，菲國也有應負的責任」。

官員表示，為確保與菲律賓達成協議已經努力數個月，菲律賓與中國的複雜關係加大了工作難度，目前仍有一些細節需要討論。

中國是菲律賓最大貿易夥伴之一，而美國是菲律賓的長期安全盟友，這使得菲律賓政府不願選邊站。1月初訪問北京的菲國總統馬可仕對華爾街日報表示，這是一個「非常不穩定的平衡」。

奧斯丁 國防部 華爾街

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