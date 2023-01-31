「空中巨無霸」謝幕 波音747交付最後1架客機

最後一架商用波音巨無霸客機訂31日交付貨運業者「亞特拉斯航空」(Atlas Air)。（美聯社)

波音(Boeing)747型客機享有「巨無霸客機」的美譽，歷經53年風華歲月，「空中女王」將被效能更高的雙引擎噴氣客機取代，最後一架商用波音巨無霸客機訂31日交付貨運業者「亞特拉斯航空」(Atlas Air)。

747客機在1960年代後期設計而成，座位比當時的客機增加一倍以上，達350到400個座位，不僅滿足大量的旅行需求，也成為全球首架雙通道的廣體噴射客機，其機鼻和上層座艙空間則成了世上最豪華的雲端 俱樂部。

「在陸上宏偉 在天上靈敏」

波音747在諸多全球事務中留下足跡，象徵戰爭與和平，如美國的空中指揮所「世界末日飛機」(Doomsday Plane)，以及天主教宗出訪用的包機「牧羊人一號」(Shepherd One)；不久前交付的兩架747客機正在裝潢，以取代美國總統專機「空軍一號」。

英國重金屬樂團「鐵娘子」(Iron Maiden)2016年以波音747客機Ed Force One當作巡演專機，具有機師駕照 的樂團主唱狄金森(Bruce Dickinson)親自駕機，他說：「在陸上，它高貴且氣勢宏偉；在天上，它很靈敏。」

最後一架波音747飛機去年12月在華盛頓州駛出機庫後，一張光榮的海報貼在機身上。（美聯社)

載客量大 滿足大眾市場

航空歷史學者金斯利-瓊斯(Max Kingsley-Jones)說：「(波音747客機)是為民服務的飛機，真正具備成為大眾市場的能力，且在此產業各方面都具變革性。」

波音747的誕生成為航空神話的素材，也改變了航空旅行的面貌。

法荷航空集團(Air France-KLM)執行長史密斯(Ben Smith)說：「這是帶領美國中產階級進入飛航領域的飛機，在747之前，一般家庭無法負擔從美國飛往歐洲的機票。」

泛美航空(Pan Am)創辦人特里普(Juan Trippe)試圖透過增加座位數來降低成本，他在一次釣魚旅行中，向當時的波音總裁艾倫(William Allen)下戰帖，要求他打造讓707相形見絀的機種。

艾倫把這項任務交給傳奇工程師薩特(Joe Sutter)負責，團隊花了28個月時間便達成任務，並在1969年2月9日首航。

波音公司原巨型客機的總工程師喬·薩特 (Joe Sutter，右)，被稱為「747 之父」。（路透）

747看似搖錢樹，但早期問題重重，10億元的開發成本讓波音幾乎破產；歷經1970年代石油 危機，飛航產業的全盛時期在1989年到來，當時波音推出配備新引擎和更輕材料的747-400客機，符合日益增長的跨太平洋航班需求。

狄金森形容，「747是最漂亮且好操控降落的客機，就像讓扶手椅落地一樣。」