熊出没？ NASA最新火星照 拍到「大灰熊」咧嘴笑

NASA在火星表面捕捉到一張神似「熊臉」的地形照片，有圓圓的眼睛和鼻子。（Getty Images）

美國航空暨太空 總署(NASA)最近在火星 表面意外捕捉到一張神似熊臉的地形照片，這張熊臉不但輪廓清晰，還有圓圓的眼睛和鼻子，令人不覺莞爾。

飛行於火星上空約250哩的「火星偵察軌道衛星」(Mars Reconnaissance Orbiter，MRO)利用其「高解析度成像科學設備」(High Resolution Imaging Science Experiment，HiRISE)攝影 機，於去年12月12日拍攝到這張照片。負責操作MRO的亞利桑納大學(University of Arizona)科學家解釋說，這張熊臉的兩顆眼睛是隕石撞擊坑，鼻子是火山口或泥漿噴發口的V形塌陷結構，而熔岩或泥漿沉積後形成一圈環狀斷裂帶，恰好構成熊的臉部輪廓。

這並非人類第一次在外太空發現酷似地球上景物的照片。早在1976年，維京一號(Viking 1)太空船就曾在火星的塞東尼亞地區(Cydonia)拍攝到一個酷似人臉的岩石平台；1997年，科學家還將火星上的一塊巨型岩石命名為「小熊維尼」(Pooh Bear)。

將陌生的圖案和線條看成人臉，其實是人類的本能反應之一，被稱為「空想性錯視」(pareidolia)。這種反應是人類生存過程中逐漸進化而來，用以提醒觀察者注意眼前面部表情所透露的信息，提前做好對應準備，譬如在受到威脅時快速逃跑或先發制人。

MRO於2005年8月12日發射升空，隔年3月10日進入火星軌道。將近17年來，利用搭載的HiRISE攝影機，以及其他多種科學儀器，傳回許多高解析度照片，以便科學家全面研究火星地形和地貌特徵，為往後的火星任務尋找合適登陸地點。