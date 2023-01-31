第8度升息 Fed本周料升1碼

佛州邁阿密的派對城商店因通膨和少人消費，宣布破產。（Getty Images）

聯準會 2月1日可能再升息 一碼，這將是去年3月以來第八度升息，但幅度第二度縮小，顯示聯準會可能隨後暫停升息；但聯準會主席鮑爾認為，抑制通膨的戰鬥離結束還早。

如果19名聯準會決策委員1日會議結束後，宣布基本利率提高0.25個百分點，基本利率將從4.5%升為4.75%，這將是15年來的最高水準。聯準會12月升息兩碼，再前一次升息三碼。

聯準會去年積極調升利率，是為了拉下40多年來最嚴重的通貨膨脹率，連續快速增加借貸成本的結果，雖讓經濟成長放緩，但通膨確實也開始消退，消費者支出也隨而出現趨疲走勢，連就業市場也見走疲，主導利率走向的聯準會明白，經濟已進入「深水區」。

消費支出減少、就業人數下降，是能緩和物價上漲，但許多經濟學者和華爾街投資人擔心，聯準會升息過猛也過久，可能把經濟逼向衰退。聯準會的決策圈則公開表示，如果緊縮銀根打通膨的作戰不持續下去，物價可能再度飆漲，到時候要壓低物價，可能需要更猛、更激烈的手段。

因為不確定性太高，多位官員說，不妨縮小利率的漲勢，給大家多一點時間，去觀察利率政策對經濟的衝擊。

達拉斯聯邦儲備銀行總裁蘿芮‧羅根(Lorie Logan)說，出門遇到雲霧天或來到危險的高速公路上，放慢點總不會錯，「在今天複雜的經濟與金融環境下，你是決策者，也是同樣的道理。」

聯準會放緩升息腳步，華爾街投資人解讀為「停止升息的時候不遠了」，於是他們開年以後便開始大買股票，推高股價，也拉低公債殖利率 。資產價格上揚，通常會刺激消費，加速經濟成長，但這不是目前聯準會想達到的目標。

因此，不少市場觀察家認為，鮑爾可能趁這次「升息會議」之便，傳達未來幾個月，基本利率還是要升到5%才足以「戰勝」通膨的訊息。