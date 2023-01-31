消費支出減 學者：經濟衰退機率達61%

升息加重房貸負擔，佛州一處街區房市降溫。（Getty Images）

向來是美國經濟火車頭的消費支出，比重達70%，最近開始顯得有氣無力；華爾街日報調查多位企業分析師和經濟學者後發現，由於消費支出減緩，未來12個月內美國經濟衰退的可能性高達61%。但有部分經濟專家認為，如果消費型態保持穩定的話，美國經濟也許可以躲過衰退的命運。

零售採購在過去四個月期間，有三個月出現下滑，12月勞務性支出，包括房租、理髮和付帳單，經過通膨調漲之後，幾乎文風不動，是近一年來最糟的數字。房貸利率高漲之下，去年全國成屋銷售數字創下2014年以來新低；汽車 業年度銷量慘澹為十餘年來之最。

一連串的數字，顯示國人在債務壓力下，開始縮衣節食過日子。

32歲的狄隆(Benjamin DeLong)在明尼蘇達南部一家傳產製造商擔任客戶經理，他說受惠於疫情 期間的政府振興方案，他的存款金額一度達到3700元，而現在帳戶裡只剩下3分錢。由於入不敷出，他不得不動用存款來支付日益上漲的食物、水電和汽車保險等開銷。

為了省錢，狄隆和其他家庭決定購買小豬交給親戚的農場飼養。他估計這樣每年可以分得150磅的豬肉，節省大約500元食物費用。

目前的情況與2020下半年比起來，猶如天壤之別。疫情期間，父母為了安撫停課在家的學童，不惜花大錢買玩具、電視和筆電。解封之後，更是迫不及待地湧向喜愛的餐廳和旅遊景點。

在政府紓困補助的助長下，民眾持續超額消費，並將手伸進儲蓄 帳戶或求助低率信貸，即使通膨開始上揚也不自覺。去年美國通膨率創下40年來新高，但消費支出年增率卻超過物價上揚幅度達2個百分點。

去年12月，美國的人均儲蓄率為月薪的3.4%，較前年同期減少了4.1個百分點。同時，消費者物價指數型通膨則連續第19個月維持在5%以上，為1980年代初期以來的最長紀錄。