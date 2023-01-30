最初報告輕描淡寫 田州5警打死非裔 輕稱：他呼吸困難

攝影機畫面顯示尼科爾斯(左前方)挨打後靠著警車，兩名急救人員近七分鐘未碰觸他並離開。（路透）

田納西州 曼菲斯(Memphis)非裔尼科爾斯(Tyre Nichols)遭五名警員毆打後死亡，警方最初報告與攝影 機拍下的實際狀況不符，稱尼科爾斯僅反映「呼吸困難」，急救人員到場後的反應也招致質疑。

曼菲斯警察 局7日事發後即透過推文發布聲明，以「發生對質」描述局內同仁攔查尼科爾斯的經過，指29歲的尼科爾斯奔跑逃逸，隨後「又發生另一次對抗」。

警方寫道，「在那之後，嫌犯說呼吸困難，重傷被送往聖尼古拉斯醫院」。

不過，警方打人的暴力影像27日曝光後，畫面顯示警方對尼科爾斯噴灑辣椒噴霧且拳打腳踢，實際情況顯然與警方最初報告不符。

華盛頓郵報指出，警方有時會用悲觀文字描繪與實際畫面南轅北轍的情景，而媒體最初通常會根據警方最初報告報導，要不是有攝影機，否則很真相難以曝光。

全國有色人種促進會(NAACP)曼菲斯主席特納(Van Turner)說，「若看警方報告，不會覺得尼科爾斯因執法過當致死，這種行文方式對執法人員有利，該報告不實且造假。」

不同於警方報告所稱的純粹抱怨呼吸困難，攝影機畫面顯示尼科爾斯挨打後根本難以坐起；員警扶著雙手上銬、滿臉是血的他起來，讓他靠著警車，但他又多次倒下；畫面顯示尼科爾斯咕噥，但聽不清楚他說什麼，倚靠警車的身體痛苦扭動後又倒地，救護車在他受傷後22分鐘才抵達現場。

急救者遠觀 2人遭停職

兩名急救人員在兩呎距離外看著，他們幾次協助尼科爾斯坐起，但在將近七分鐘後，他們不再碰觸傷者並走開。

這兩名曼菲斯市消防隊急救人員的行為招致質疑，消防救護技術員通常會在接獲報案後火速抵達現場，他們大多執行初級救護協助，包括基本的神經學評估，確保病患呼吸通暢，檢查脈搏跡象並止住重大失血。

消防局發言人奎內沙‧華德(Qwanesha Ward)表示，該分局已對兩名負責處理尼科爾斯的急救人員停職調查，本周將公布調查結果，但拒絕透露兩人姓名。

急救人員大多仰賴警方對病患的敘述進行救治，杜克大學醫學院創商專家蒙哥馬利(Sean Montgomery)說，附近監視器畫面的影像畫質太低，難以評估急救狀況，急救人員看似未遵守既定程序，未替病患止血或維持病患呼吸道通暢。